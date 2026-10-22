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Giuseppe Meazza
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Inter-Fiorentina Serie A maçına bakış: Inter, dirençli Fiorentina karşısında San Siro'daki rekorunu riske atıyor

Inter - Fiorentina
Serie A
Inter
Fiorentina

Shakhtar Donetsk karşısında Avrupa’da zorlu bir mücadele sonunda 1-0 kazanan Cristian Chivu’nun Inter’i, Bologna karşısında ligde geriden gelerek aldığı 3-1’lik galibiyetin üzerine koymak ve Fiorentina karşısında evinde kazanmak için San Siro’da Serie A mücadelesine çıkıyor.

Inter-Fiorentina: Maç bilgileri

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Serie A - Hafta 8
Giuseppe Meazza

Inter Milan, Serie A sezonunun 8. haftasında 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.45 GMT'de (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) San Siro Stadı'nda ACF Fiorentina'yı ağırlayacak.

Avrupa mesaisinin ardından pazar gecesi Serie A'da önemli randevu

İki farklı kulvarda üst üste aldığı galibiyetlerle Inter Milan, pazar gecesi oynanacak önemli karşılaşma için San Siro'ya dönüyor. Cristian Chivu'nun ekibi, Serie A'da Bologna karşısında geri dönerek aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i Carlos Augusto'nun ikinci yarıdaki golüyle 1-0 mağlup etti. Avrupa'daki maçın 10 kişiyle tamamlanan zorlu bölümünün ardından oyuncuların yorgunluğunu yönetmek öncelik kazanırken Paolo Vanoli'nin daha dinlenmiş Fiorentina'sı, Lombardiya'ya deplasmanda dikkat çekici bir sonuç alma hedefiyle geliyor.

Bologna FC v FC Internazionale - Serie A 2026/27Getty Images

Kilit eşleşme: Marcus Thuram ve Lucas Martínez Quarta

Formda hücumun kilit ismi: Marcus Thuram, doğrudan kaleye yönelen etkili oyunuyla Inter'in hücumuna liderlik etmeyi sürdürüyor. Önemli fırsatlar yaratan Thuram, Inter'in son lig maçında da gol buldu. Ange-Yoan Bonny ile yaptığı ortak hücumlar, rakip savunmanın sürekli dikkatli olmasını gerektiriyor.

Savunmanın lideri: Arjantinli stoper Lucas Martínez Quarta, Fiorentina savunmasına liderlik ediyor. Görevi, Thuram'ın çapraz koşularını etkisiz hâle getirmek ve ceza sahasındaki kritik hava toplarını kazanmak.

Taktik analiz ve muhtemel 11'ler

Inter Milan (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.

Maça dair değerlendirme: Inter, orta sahadaki güçlü rotasyonuna ve Federico Dimarco'nun kanattan ileri çıkışlarına güvenerek sahasında maçın açık favorisi olarak sahaya çıkacak. Fiorentina'nın sürpriz bir sonuç alma şansı ise Paolo Vanoli'nin taktik düzeninin, Inter savunmasının hafta ortasındaki Avrupa mesaisinden kalan fiziksel yorgunluğunu değerlendirmesine bağlı.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Takımlardan son haberler ve kadrolar

Inter vs Fiorentina Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • C. Chivu

Inter, sakatlıkları nedeniyle Curtis Jones ve Lautaro Martinez'in yanı sıra John Stones'dan da yararlanamayacak. Chivu'nun kaptanı olmadan hücumda çözüm bulması gerekecek. Ancak Bologna deplasmanındaki 3-1'lik galibiyet, kadronun bu eksiklikle başa çıkacak derinliğe sahip olduğunu gösterdi. Muhtemel ilk 11'e ilişkin bilgiler maç saatine yakın netleşecek.

Fiorentina'da da eksikler var. Fabiano Parisi ve Arthur Atta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Vanoli, takımının ligdeki kötü gidişatına son verebilecek bir kadro oluşturmaya çalışırken bu iki oyuncudan yararlanamayacak.

Form durumu

INT

INT - Form

LUM
K2-0
PAR
K3-0
CLB
K3-4
BOL
K1-3
SHK
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
FIO

FIO - Form

VEN
K2-4
PIS
K3-0
NAP
B1-1
GEN
K2-1
COM
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; 13 gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Serie A'da Bologna'yı deplasmanda 3-1 yendi. Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 4-3 kaybetmesinin ardından geldi. Avrupa'daki bu yenilgiden önce ligde Parma'yı 3-0 mağlup edip Roma ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu sonuçlar, Inter'in hem bol gollü galibiyetler alabildiğini hem de puan kayıpları yaşayabildiğini gösteriyor.

Fiorentina'nın son beş maçlık tablosu ise daha sıkıntılı: iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi. Son olarak Serie A'da Como'ya sahasında 3-1 kaybetti. Bundan önce de Genoa'ya 2-1 mağlup olmuştu. Bu dönemdeki galibiyetlerini Venezia deplasmanında 4-2'lik skorla ve İtalya Kupası'nda Pisa karşısında 3-0'lık sonuçla aldı. Napoli ile 1-1 berabere kaldığı maç da zaman zaman kalitesini gösterse de yeterli istikrarı yakalayamadığı bu seriyi tamamlıyor.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

InterÇizimFiorentina
3
1
1
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Inter badge
Inter
INT
1
MS
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
MS
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
MS
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
Inter badge
Inter
INT
0
MS
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
0
Inter badge
Inter
INT
1
MS
7Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

İki takım arasındaki son maç, Fiorentina'nın Inter'i ağırladığı Mart 2026'daki Serie A karşılaşmasıydı ve 1-1 sona erdi. Serie A'da kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Inter daha iyi bir karneye sahip. Bu sonuçlar arasında Ekim 2025'te San Siro'da aldığı 3-0'lık ve Şubat 2025'te sahasında elde ettiği 2-1'lik galibiyetler bulunuyor. Fiorentina'nın bu serideki tek galibiyeti, Şubat 2025'te evinde aynı 3-0'lık skorla geldi. Ocak 2024'te Franchi'de aldığı 1-0'lık yenilgi de bu serinin bir parçası. Son dönemdeki karşılaşmalarda Inter genel olarak üstün olsa da ikili rekabet, koşullar uygun olduğunda Fiorentina'nın da önemli sonuçlar alabileceğini gösteriyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
InterInterINT
7610219+1219
K
K
B
K
K
2
LazioLazioLAZ
7610144+1019
K
K
K
B
K
3
RomaRomaROM
7520163+1317
K
B
B
K
K
4
AC MilanAC MilanMIL
7430147+715
K
B
K
B
B
5
ComoComoCOM
7421127+514
K
B
K
K
K
6
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
K
K
K
B
K
7
CagliariCagliariCGL
741267-113
K
B
K
K
K
8
JuventusJuventusJUV
732298+111
K
B
K
K
B
9
SSC NapoliSSC NapoliNAP
7313107+310
K
K
B
K
K
10
TorinoTorinoTOR
7313109+110
K
K
B
K
K
11
AtalantaAtalantaATA
73041011-19
K
K
K
K
K
12
LecceLecceLEC
7304912-39
K
K
K
K
K
13
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
K
B
K
K
B
14
MonzaMonzaMON
72141315-27
K
K
K
K
B
15
BolognaBolognaBOL
7124610-45
K
K
B
K
B
16
UdineseUdineseUDI
7115916-74
K
K
K
K
K
17
GenoaGenoaGEN
7115513-84
K
K
K
B
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
7115817-94
K
K
B
K
K
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
7115413-94
K
K
K
K
B
20
VeneziaVeneziaVEN
7106616-103
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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