Inter-Fiorentina: Maç bilgileri

Serie A - Hafta 8 25 Eki 2026 - 07:30 Giuseppe Meazza

Inter Milan, Serie A sezonunun 8. haftasında 25 Ekim 2026 Pazar günü saat 19.45 GMT'de (15.45 EST / 20.45 BST / 21.45 SAST) San Siro Stadı'nda ACF Fiorentina'yı ağırlayacak.

Avrupa mesaisinin ardından pazar gecesi Serie A'da önemli randevu

İki farklı kulvarda üst üste aldığı galibiyetlerle Inter Milan, pazar gecesi oynanacak önemli karşılaşma için San Siro'ya dönüyor. Cristian Chivu'nun ekibi, Serie A'da Bologna karşısında geri dönerek aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından çarşamba gecesi Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i Carlos Augusto'nun ikinci yarıdaki golüyle 1-0 mağlup etti. Avrupa'daki maçın 10 kişiyle tamamlanan zorlu bölümünün ardından oyuncuların yorgunluğunu yönetmek öncelik kazanırken Paolo Vanoli'nin daha dinlenmiş Fiorentina'sı, Lombardiya'ya deplasmanda dikkat çekici bir sonuç alma hedefiyle geliyor.

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Kilit eşleşme: Marcus Thuram ve Lucas Martínez Quarta

Formda hücumun kilit ismi: Marcus Thuram, doğrudan kaleye yönelen etkili oyunuyla Inter'in hücumuna liderlik etmeyi sürdürüyor. Önemli fırsatlar yaratan Thuram, Inter'in son lig maçında da gol buldu. Ange-Yoan Bonny ile yaptığı ortak hücumlar, rakip savunmanın sürekli dikkatli olmasını gerektiriyor.

Savunmanın lideri: Arjantinli stoper Lucas Martínez Quarta, Fiorentina savunmasına liderlik ediyor. Görevi, Thuram'ın çapraz koşularını etkisiz hâle getirmek ve ceza sahasındaki kritik hava toplarını kazanmak.

Taktik analiz ve muhtemel 11'ler

Inter Milan (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

ACF Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodô, Martínez Quarta, Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi, Bove; Colpani, Kean, Gudmundsson.

Maça dair değerlendirme: Inter, orta sahadaki güçlü rotasyonuna ve Federico Dimarco'nun kanattan ileri çıkışlarına güvenerek sahasında maçın açık favorisi olarak sahaya çıkacak. Fiorentina'nın sürpriz bir sonuç alma şansı ise Paolo Vanoli'nin taktik düzeninin, Inter savunmasının hafta ortasındaki Avrupa mesaisinden kalan fiziksel yorgunluğunu değerlendirmesine bağlı.

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Takımlardan son haberler ve kadrolar

Inter, sakatlıkları nedeniyle Curtis Jones ve Lautaro Martinez'in yanı sıra John Stones'dan da yararlanamayacak. Chivu'nun kaptanı olmadan hücumda çözüm bulması gerekecek. Ancak Bologna deplasmanındaki 3-1'lik galibiyet, kadronun bu eksiklikle başa çıkacak derinliğe sahip olduğunu gösterdi. Muhtemel ilk 11'e ilişkin bilgiler maç saatine yakın netleşecek.

Fiorentina'da da eksikler var. Fabiano Parisi ve Arthur Atta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Vanoli, takımının ligdeki kötü gidişatına son verebilecek bir kadro oluşturmaya çalışırken bu iki oyuncudan yararlanamayacak.

Form durumu

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı; 13 gol atıp dokuz gol yedi. Son maçında Serie A'da Bologna'yı deplasmanda 3-1 yendi. Bu karşılaşma, Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e 4-3 kaybetmesinin ardından geldi. Avrupa'daki bu yenilgiden önce ligde Parma'yı 3-0 mağlup edip Roma ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu sonuçlar, Inter'in hem bol gollü galibiyetler alabildiğini hem de puan kayıpları yaşayabildiğini gösteriyor.

Fiorentina'nın son beş maçlık tablosu ise daha sıkıntılı: iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi. Son olarak Serie A'da Como'ya sahasında 3-1 kaybetti. Bundan önce de Genoa'ya 2-1 mağlup olmuştu. Bu dönemdeki galibiyetlerini Venezia deplasmanında 4-2'lik skorla ve İtalya Kupası'nda Pisa karşısında 3-0'lık sonuçla aldı. Napoli ile 1-1 berabere kaldığı maç da zaman zaman kalitesini gösterse de yeterli istikrarı yakalayamadığı bu seriyi tamamlıyor.

İkili rekabet

İki takım arasındaki son maç, Fiorentina'nın Inter'i ağırladığı Mart 2026'daki Serie A karşılaşmasıydı ve 1-1 sona erdi. Serie A'da kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Inter daha iyi bir karneye sahip. Bu sonuçlar arasında Ekim 2025'te San Siro'da aldığı 3-0'lık ve Şubat 2025'te sahasında elde ettiği 2-1'lik galibiyetler bulunuyor. Fiorentina'nın bu serideki tek galibiyeti, Şubat 2025'te evinde aynı 3-0'lık skorla geldi. Ocak 2024'te Franchi'de aldığı 1-0'lık yenilgi de bu serinin bir parçası. Son dönemdeki karşılaşmalarda Inter genel olarak üstün olsa da ikili rekabet, koşullar uygun olduğunda Fiorentina'nın da önemli sonuçlar alabileceğini gösteriyor.