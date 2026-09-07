İnter'e ağır darbe: Yıldız oyuncu Real Madrid maçında yok

Inter, Şampiyonlar Ligi macerasına başlayacağı ve yarın oynanacak olan Real Madrid maçı öncesinde büyük bir darbe aldı. Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması planlanan karşılaşmada yıldız oyuncusunun forma giyemeyeceği kesinleşti.

"Sky Sport Italia" ağının haberine göre, sol bek Federico Dimarco'nun sakatlığı endişe verici değil. Oyuncu takım antrenmanlarının bir bölümüne katıldı ve sağlık durumu iyi. Ancak teknik ve sağlık ekibi, herhangi bir riski önlemek amacıyla Madrid'e gitmemesine ve tam olarak iyileşmesi için ona yeterli süre tanınmasına karar verdi.

Zaten Dimarco'nun Real Madrid karşısında maça ilk dakikadan itibaren başlaması her hâlükârda zordu. Bu nedenle Inter, hazırlık düzeyini daha iyi bir şekilde geri kazanması için onu Appiano'da tutmayı tercih etti. Oyuncunun, İtalya Ligi'ndeki bir sonraki maçtan itibaren takıma dönmesi bekleniyor.

Real Madrid karşısında etkili bir eksiklik

Dimarco'nun yokluğu, teknik direktör Cristian Chivu için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Zira oyuncu, özellikle yerel düzeyde ortaya koyduğu olağanüstü sezonun ardından Inter'de merkezi bir rol üstlenir hâle geldi.

Dimarco, İtalya Ligi 2025-2026 sezonunun en iyi oyuncusu ödülüne layık görüldü. Sergilediği üst düzey performanslarla Inter'in Serie A şampiyonluğuna ulaşmasında merkezi bir katkı sağladı.

İtalyan bek, savunmadaki rolleriyle yetinmedi; sezon boyunca kaydettiği 7 gol ve yaptığı 18 asistle Inter'in en dikkat çekici hücum silahlarından biri oldu.

Dimarco için tarihi bir rakam

Dimarco, 18 asistle İtalya Ligi tarihinde tek sezonda en fazla gol pası veren oyuncu olarak tarihi bir rekora imza attı. Böylece Inter'in en önemli unsurlarından ve takım düzenindeki en etkili oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Onun Real Madrid karşılaşmasındaki yokluğu, Avrupa serüvenine eski teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyle başlayan Inter için zor bir zamanlamaya denk geliyor.

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