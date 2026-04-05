Inter, Devyne Rensch'in güzel asistine rağmen zayıf bir performans sergileyen AS Roma'yı ezdi

Inter, Pazar günü AS Roma'yı büyük bir üstünlükle mağlup etti. Lig lideri son derece etkili bir performans sergiledi ve konuk takımı 5-2'lik skorla ezdi. Inter, Pazartesi günü Napoli'ye konuk olacak takipçisi AC Milan'ın dokuz puan önünde yer alıyor. Roma, Serie A'da altıncı sırada kalırken, bir sezon daha Şampiyonlar Ligi'nde yer alamama endişesi yaşıyor.

Denzel Dumfries'in ilk 11'de yer aldığı Inter, taraftarları için harika bir başlangıç yaptı. Marcus Thuram, ceza sahası içinde boşta kalan oyuncuyu bulmak için zaman ve alan buldu ve pek de sürpriz olmayan bir şekilde Lautaro Martínez'i seçti; Martínez bir dakika sonra topu ağlara gönderdi: 1-0.

Inter hırslı görünüyordu ve Hakan Çalhanoğlu ile Federico Dimarco sayesinde çok erken 2-0 öne geçebilirdi, ancak bu kez kaleci Mile Svilar, maça oldukça zayıf başlayan Roma'nın kalesini kurtardı.

Inter daha sonra biraz gaza bastı, bu da Roma'ya hücum etmeyi düşünme fırsatı verdi. Devyne Rensch gibi ilk on birde başlayan Donyell Malen, Yann Sommer'in parmak uçlarıyla zar zor dokunabildiği, iyi hesaplanmış bir kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı.

Malen kısa süre sonra uzak mesafeden denedi, ancak şutu kaleyi bir metre ıskaladı. İlk yarının bitimine beş dakika kala Roma nihayet golü buldu ve Rensch bu golde başrolü oynadı. Geçici sol bek, Mancini'ye çok hassas bir pas verdi ve Mancini topu ağlara gönderdi: 1-1.

Ancak ilk yarının uzatma dakikalarında Roma ağır bir darbe aldı. Çalhanoğlu, yaklaşık otuz metreden şutunu çekti ve karakteristik muhteşem uzak mesafe vuruşu Svilar'ın arkasına girerek skoru 2-1'e getirdi.

Bu gol, Inter için son derece verimli geçen ikinci yarının başlangıç sinyali oldu. Thuram, kısa bir süre hafifçe tutulan Rensch'i kolayca ekarte etti ve ardından Lautaro'ya geniş bir pas attı. El Toro, iç ayakla güzel bir vuruşla işi bitirdi.

Sadece üç dakika sonra skor 4-1 oldu. Çalhanoğlu, mükemmel bir köşe vuruşuyla bir kez daha klasını gösterdi. Thuram'a pas geldi ve o da uzak köşeye rahatça kafayla golü attı.

Roma, 63. dakikada gecenin beşinci golünü atan Inter'in oyununa cevap veremedi. Evan Ndicka kötü bir savunma yaptı ve Nicolò Barella topu ele geçirdi. Pasını kaçırdıktan sonra şans eseri topu ayağının önünde buldu ve üst köşeye gönderdi: 5-1.

Roma daha sonra Malen'in pasının bir Inter savunmacısının topuğundan Lorenzo Pellegrini'nin ayaklarına düşmesi ve İtalyan oyuncunun sert bir vuruşla golü bulmasıyla karşılık verdi. Kalan sürede Denzel Dumfries ve Pio Esposito gibi oyuncular farkı artırma fırsatlarını kaçırdı: 5-2.