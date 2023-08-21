Inter'den Romelu Lukaku'ya: "Bizim için hayal kırıklığıydı!"

- Marotta, Lukaku'yu hedef aldı
- Belçikalı oyuncu, Inter'de kalmayacak
- Juventus ile anlaşabilir
NE OLDU? Inter Yönetim Kurulu Başkanı Marotta, Inter'de kalma şansını reddeden ve Juventus'a transfer olmak üzere olan Romelu Lukaku'nun kendileri için hayal kırılığı olduğunu dile getirdi.
NE SÖYLENDİ? Serie A Radyosu'na konuşan Marotta şunları söyledi: "Bitireceğinizi düşündüğünüz çoğu transfer sizi yanıltıyor. Sadece Lukaku'nun büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. Şimdi nereye gideceğini bilmiyorum ama fazla seçenek kalmadı. İtalya'ya döneceğini düşünmüyorum."
BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 20 gol, 14 asiste imza attı.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:Getty ImagesGetty ImagesGetty Images
INTER İÇİN SIRADA NE VAR? Inter, 28 Ağustos'ta Cagliari ile karşı karşıya gelecek.