Inter'den Romelu Lukaku'ya: "Bizim için hayal kırıklığıydı!"

Inter Yönetim Kurulu Başkanı Beppe Marotta, son zamanlarda adı Juventus ile anılan Romelu Lukaku'yu yorumlarıyla hedef aldı.

Marotta, Lukaku'yu hedef aldı

Belçikalı oyuncu, Inter'de kalmayacak

Juventus ile anlaşabilir

NE OLDU? Inter Yönetim Kurulu Başkanı Marotta, Inter'de kalma şansını reddeden ve Juventus'a transfer olmak üzere olan Romelu Lukaku'nun kendileri için hayal kırılığı olduğunu dile getirdi.

NE SÖYLENDİ? Serie A Radyosu'na konuşan Marotta şunları söyledi: "Bitireceğinizi düşündüğünüz çoğu transfer sizi yanıltıyor. Sadece Lukaku'nun büyük bir hayal kırıklığı yarattığını söyleyebilirim. Şimdi nereye gideceğini bilmiyorum ama fazla seçenek kalmadı. İtalya'ya döneceğini düşünmüyorum."

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BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 maça çıkan Romelu Lukaku, 20 gol, 14 asiste imza attı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty Images

Getty Images

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