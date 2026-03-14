Inter'den Chivu: "Endişelenecek bir şey yok, derbi hiçbir şeyi değiştirmedi"

Inter, Milan'ın geri dönüş girişimini engellemek ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak için harekete geçmek zorunda. Nerazzurri'nin teknik direktörü Cristian Chivu, Atalanta maçı öncesinde DAZN mikrofonlarına bu konuyu değerlendirdi. İşte sözleri:

"Sezon boyunca her zaman yaptığımız şeye geri dönmeliyiz: ritim ve süreklilik sağlamak. Hatalarımızdan ders çıkarmalı ve güvenle ilerlemeliyiz. Thuram'ın iyileşmesi önemli, ateşi düştü ve iyi antrenman yaptı. Onu tekrar kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz, bizim için önemli."





"Endişeli miyim? Endişem, kaybedilen bir maçtan kaynaklanmıyor, takımın oluşumu ve yolumuzla ilgili. Her zaman sonuna kadar rekabetçi olmak istediğimizi söyledik ve bu konuda hiçbir şey değişmedi, aynı kararlılığa sahibiz."