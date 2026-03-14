Inter, Bastoni için pankart açtı: "Gurur kaynağımız"

Bir tezahürat ve bir pankart. Alessandro Bastoni, Atalanta maçında yedek kulübesinde yer aldı: Inter oyuncusu, derbi maçında Rabiot'a yapılan faul sırasında bir darbe aldı ve oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Kadroya çağrılmış olmasına rağmen, Palladino'nun takımına karşı oynanan maç öncesinde takım arkadaşlarıyla ısınmaya katılmadı.





PANKART - Curva Nord'da oyuncuya adanmış bir pankart açıldı ve taraftarlar onun için bir tezahürat yaptı; Bastoni ise yedek kulübesinden teşekkür etti. Defans oyuncusu zor bir dönemden geçiyor: Kaluku ile yaşanan olayın ardından, deplasman maçlarında yoğun bir şekilde yuhalandı. Son günlerde, pek çok tartışmaya yol açan Rosa Camuna Ödülü adaylığı nedeniyle de yeniden gündeme geldi. "Bastoni, gururumuz" yazılı bir pankart da asıldı.



