Inter başkanından Galatasaray itirafı

Inter Başkanı Giuseppe Marotta, Bologna maçı öncesinde yaptığı açıklamalarda transfer gündemine dair önemli mesajlar verdi. Marotta, Al-Hilal forması giyen Joao Cancelo için yürütülen görüşmelerin takas ihtimalini de içerebileceğini söylerken, Davide Frattesi adına Galatasaray’dan resmi bir teklif almadıklarını vurguladı.

Inter, 2025 yılını kupa kazanamadan kapatmasına rağmen Serie A’daki liderliğini korumuştu. Yeni yılın ilk maçında Bologna ile San Siro’da karşılaşacak olan siyah mavililer, hem liderliğini sürdürmek hem de Supercoppa Italiana’daki penaltı mağlubiyetinin rövanşını almak istiyor.

Marotta Inter’in transfer stratejisini anlattı

Ocak transfer döneminin başlamasıyla birlikte Inter, özellikle sağ kanat bölgesi için arayışlarını sürdürüyor. Marotta, DAZN Italia’ya yaptığı açıklamada kadro planlamasına dair şu ifadeleri kullandı:

“Yeni transferlere özel bir ihtiyacımız yok, özellikle de piyasada çok az fırsat varsa. Dumfries en az birkaç ay daha sahalardan uzak kalacak. Bu nedenle onun özelliklerine sahip ve aynı kaliteyi sunabilecek bir oyuncu olup olmadığını değerlendiriyoruz. Böyle bir fırsat önümüze çıktı. Şu an ara bir aşamadayız ve önümüzdeki günlerde nasıl gelişeceğini göreceğiz.”

Bu sözler, Cancelo’nun Serie A’ya dönüş ihtimalinin ciddi şekilde masada olduğuna işaret etti.

Cancelo için takas ihtimali masada

Al-Hilal’in Cancelo karşılığında bir stoper talep edebileceği, hatta Francesco Acerbi’nin eski Inter teknik direktörü Simone Inzaghi ile Suudi Arabistan’da yeniden buluşabileceği iddiaları gündeme gelmişti. Marotta bu konuya da açıklık getirdi:

“Cancelo’nun sözleşmesi çok pahalı ve bunu hiçbir İtalyan kulübü tek başına karşılayamaz. Onların bir stoper aradığını biliyoruz. Görüşmeler daha somut bir aşamaya gelirse, bu unsurları da masaya yatıracağız. Şu anda sadece Dumfries’in sakatlığı nedeniyle zayıflayan sağ kanadı güçlendirmeye çalışıyoruz.”

Frattesi için Galatasaray iddialarına yanıt

Son günlerde Galatasaray’ın Frattesi için 35 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı öne sürülmüştü. Ancak bu iddia hem Galatasaray cephesinden hem de Inter tarafından yalanlandı. Marotta, konuya ilişkin net konuştu:

“Frattesi konusunda stratejimiz açık. Bir oyuncu ayrılmak isterse bunu değerlendiririz. Ancak Frattesi bu durumda değil. Resmi bir teklif almadık. Yine de her şeyi konuşmaya her zaman açığız.”

Asllani'nin geleceği

Inter Başkanı, Kristjan Asllani ile ilgili çıkan söylentilere de değindi. Torino’nun oyuncunun kiralık sözleşmesini erken feshetmek istediği iddialarına karşılık Marotta şu ifadeleri kullandı:

“Asllani için Torino ile henüz görüşmedik. O kiralık bir oyuncu ve biz her zaman oyuncunun değerine saygı göstermeye çalışırız. Torino’da kalmazsa, kendisi için yeni bir kulüp bulmaya çalışacağız.”

Inter cephesinde Cancelo dosyası önümüzdeki günlerde daha da netleşmeye adayken, Frattesi konusunda ise şu aşamada somut bir ayrılık ihtimali bulunmuyor.