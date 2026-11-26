Inter, çok yönlü Brezilyalı oyuncusu Carlos Augusto ile önemli bir sözleşme uzatmasına imza atarak futbolcunun uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı. Anlaşma, eski Monza oyuncusunun San Siro'ya gelişinden bu yana Cristian Chivu yönetiminde sergilediği taktiksel esnekliği ve istikrarlı performansını ödüllendiriyor.

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Inter, Augusto'nun uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı

Inter, en güvenilir oyuncularından birini kadrosunda tutmak için harekete geçti ve Augusto'nun sözleşmesini üç yıl uzattığını açıkladı. 26 Kasım Perşembe günü kulüp merkezinde tamamlanan anlaşma, oyuncunun Milano'daki süresini Haziran 2031'e kadar uzatıyor. Böylece 2028'de sona erecek önceki sözleşmesine üç sezon eklenmiş oldu.

27 yaşındaki oyuncu, görüşmelerin tamamlanmasının ve kariyerinin en verimli yıllarını son İtalya şampiyonunda geçirmeyi kabul etmesinin ardından duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi. Brezilyalı savunmacı, “Mutluyum, bu sözleşme yenilemesini uzun zamandır bekliyordum. Bana duyulan güvenin karşılığını mümkün olan en iyi şekilde vereceğim” dedi.

Taktiksel esnekliği büyük önem taşıyor

Resmî işlemlerde hazır bulunan temsilcisi Giuseppe Riso da oyuncunun Chivu'nun kadrosundaki artan önemini vurguladı. Riso, “Hedef, harika performanslarıyla hak ettiği yeni statünün kendisine tanınmasıydı. Kimse onsuz yapamaz” diyerek kanat bekinin Inter'deki konumunun hızla güçlendiğinin altını çizdi.

Augusto, bu sezonun başından beri çok yönlülüğü sayesinde Inter'in vazgeçilmez parçalarından biri hâline geldi. Alessandro Bastoni'nin yerine sık sık görev aldığı sol stoperde de Federico Dimarco'nun yokluğunda oynadığı sol orta sahada da aynı derecede etkili olduğunu gösterdi.

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Kulüpteki başarısı millî takıma da yansıdı

Augusto'nun bu sezonki gol performansı da etkileyici: Serie A'da 10 maçta iki, Şampiyonlar Ligi'nde ise dört maçta iki gol attı. Şampiyonlar Ligi gollerinden biri, Inter'in Madrid'de Real Madrid'e 2-1 yenildiği maçta geldi. Brezilyalı oyuncu, 2024'te Inter'e katılmasından bu yana kulüp adına tüm kulvarlarda 156 maça çıktı, 10 gol ve 15 asist kaydetti.

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Savunmacının istikrarlı ve üst düzey performansı İtalya dışında da dikkat çekti. San Siro'daki gelişimi, Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya millî takımına çağrılmasını sağladı. Son millî arada Brezilya'nın Japonya'ya 3-2 yenildiği maçta forma giymesi de uluslararası düzeyde artan önemini gösterdi.

Augusto'nun Inter'de kazandığı kupalar

Augusto, Inter'e katıldığından beri kulüpte önemli başarılar yaşadı. İki kez Serie A, bir kez Coppa Italia ve bir kez Supercoppa Italiana şampiyonluğu kazandı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi finaline yükselip turnuvayı ikinci sırada tamamladı.

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Inter, Serie A puan durumunda 29 puanla üçüncü sırada ve lider Lazio'nun yalnızca üç puan gerisinde. Chivu'nun ekibi, cumartesi günü San Siro'da Genoa'yı ağırlayacağı maçta zirveyle arasındaki farkı kapatmaya çalışacak.