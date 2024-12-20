İngiltere U21 Milli Takımı ile 7 maça çıkan Premier Lig yıldızı A Milli Takım tercihini FIFA sıralamasının 185. sırasındaki ülkeden yana kullandı!

Leicester City'nin orta saha oyuncusu Hamza Choudhury, uluslararası kariyerinde Bangladeş'i temsil etme kararı aldı.

Leicester City'nin orta saha oyuncusu Hamza Choudhury, İngiltere yerine annesinin doğduğu ülke olan Bangladeş'i uluslararası düzeyde temsil etmeye karar verdi. Choudhury, genç yaş kategorilerinde İngiltere formasıyla yedi kez sahaya çıkmış olmasına rağmen, İngiltere A Milli Takımı'nda forma şansı bulamadı.

27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yeni bir sayfa açarak Bangladeş'i temsil etme kararını kulübünün resmi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. The Athletic'e yaptığı açıklamada, "Bu karar uzun zamandır aklımdaydı. İngiltere'nin genç takımlarında oynadım, ancak zamanla Bangladeş'i temsil etmenin benim için daha anlamlı olacağını fark ettim" dedi.

Bangladeş, şu anda FIFA dünya sıralamasında 185. sırada yer alıyor ve 2026 Dünya Kupası elemelerinde grubunun sonuncusu oldu. Ancak Choudhury, Premier Lig'deki deneyimini ülkenin futbol altyapısını geliştirmek ve dünya sıralamasında ilerlemelerini sağlamak için kullanmayı planlıyor.

Futbol sevgisini yaymayı hedefliyor

Choudhury, Bangladeş'teki futbol taraftarlarından düzenli olarak destek mesajları aldığını ve bu durumun kararını etkilediğini belirtirken, "Bangladeş halkıyla çok iyi bir bağım var. Futboldaki yeteneklerin gelişmesine yardımcı olabilecek bir altyapı oluşturmayı umuyorum" dedi.

Futbolun Bangladeş'te kriketten sonra en popüler spor olduğunu ifade eden Choudhury, Avrupa'da daha fazla Bangladeşli futbolcunun yer alabilmesi için bir köprü oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca genç oyuncular için yeni yollar açmayı ve ülkenin uluslararası sahnedeki yerini güçlendirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Bangladeş Futbol Federasyonu'nun altyapı geliştirme konusundaki çalışmalarını takdir eden Choudhury, bu sürece Avrupa futbolunun deneyimlerini de katarak katkı sağlamak istediğini vurguladı ve "Bangladeş halkı futbola inanılmaz bir tutku duyuyor. Onların bu sevgisini daha ileriye taşımak istiyorum" ifadelerini kullandı.