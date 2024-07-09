Gary Lineker Euro 2024 çeyrek finalinde İsviçre'yi yenmelerinin ardından Jordan Pickford’ın kopya kağıdına bir son vermesi gerektiğini söyledi.

İngiliz futbolunun efsane isimlerinden Gary Lineker, Jordan Pickford’ın penaltı kurtarışlarında kullandığı ‘kopya kağıdı’ su şişesini bırakması gerektiğini açıkladı. Everton kalecisi, Euro 2024’te İsviçre’ye karşı çeyrek finalde gösterdiği performansla bir kez daha İngiltere için kahraman olmuştu.

Pickford, İngiltere Milli Takımı’nın penaltı kurtarışlarında uzmanlaşmış bir isim olarak biliniyor. 2018 Dünya Kupası'nda Kolombiya'ya karşı alınan galibiyette önemli rol oynayan Pickford, 2019’da UEFA Uluslar Ligi'nde İsviçre’ye karşı kurtarış yaparak ve penaltı atarak takımını zafere taşımıştı.

Euro 2020 finalinde İtalya’ya karşı iki penaltı kurtaran Pickford, bu yaz düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da İsviçre’ye karşı Manuel Akanji’nin penaltısını kurtararak dikkatleri üzerine çekti.

Lineker'den Eleştiri

İngiltere Milli Takımı, penaltı atışları öncesinde hazırlıklarını titizlikle yapıyor ve Pickford, penaltı tavsiyelerini su şişesine yapıştırıyor. Akanji’nin penaltısında “sola atla” yazılı şişe, Pickford’a yol gösterdi. Ancak rakipler artık bu taktiğin farkında olduğunu belirten, Lineker, "Bir oyuncu o şişeye bakacak. Eğer dinliyorsanız bunu farklı yapın, farklı bir kağıda yazın ya da direğe yapıştırın!” dedi.

İngiltere, Euro 2024 yarı finalinde Çarşamba günü Dortmund'da Hollanda ile karşılaşacak. Gareth Southgate’in ekibi, bu maçta daha fazla penaltı dramı yaşamamayı umuyor.