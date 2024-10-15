Yeni bir teknik direktör arayan İngiltere Milli Takımı, son olarak Bayern Münih'te görev yapan Thomas Tuchel'i gündemine aldı.

Sky Sports News'e göre, FA (İngiltere Futbol Federasyonu) şu anda Alman teknik adamın temsilcileriyle görüşmelerde bulunuyor ve Tuchel, İngiltere teknik direktörlüğü için en güçlü aday olarak görülüyor. Tuchel, Mayıs ayında Bayern Münih'ten ayrıldığından beri herhangi bir görevde bulunmuyor. İki hafta önce, Sky Sports News, FA'nın Tuchel ya da diğer üst düzey adaylar olan Jürgen Klopp, Graham Potter ve Eddie Howe gibi isimlerle resmi temaslarda bulunmadığını ifade etmişti.

Ancak, Yunanistan'a karşı alınan Uluslar Ligi mağlubiyeti ve geçici teknik direktör Lee Carsley'nin geleceği hakkındaki belirsiz açıklamalarının ardından, FA'nın Gareth Southgate'in yerine geçecek isim arayışını hızlandırdığı görülüyor. Southgate'in Temmuz ayında istifasının hemen ardından Pep Guardiola'nın ekibiyle yapılan ilk temasların ardından Sky Sports, bu konuda son zamanlarda herhangi bir gelişme olmadığını belirtti. FA yetkilileri tarafından çok saygı gören Guardiola, şu anda aktif bir aday olarak değerlendirilmiyor. Görünüşe göre, Tuchel FA'nın bir numaralı tercihi ve görüşmeler sorunsuz ilerlerse yakında resmi olarak göreve atanabilir. Ancak, sözleşmesinin birçok ayrıntısının hala netleşmesi gerekiyor.

Thomas Tuchel

Tuchel, Krumbach'ta doğdu ve 25 yaşında diz kıkırdağı sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldı. Antrenörlük kariyerine 2000 yılında VfB Stuttgart'ta genç takım antrenörü olarak başladı. 2009 yılında FC Augsburg II'de bir yıl geçirdikten sonra Mainz 05'e geçti. Mainz'dan ayrıldıktan sonra 2015 yılında Borussia Dortmund'un başına geçti ve 2017'de takımdan ayrılmadan önce bir Almanya Kupası zaferi yaşadı. 2018'de Paris Saint-Germain'e katıldı ve burada iki lig şampiyonluğu kazandı, ayrıca ikinci dört kupa birden kazandı ve takımı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

FA'nın tercihi

FA'nın genel direktörü John McDermott, kupa kazanan bir geçmişe sahip bir teknik direktör arayışında ve burada Tuchel öne çıkıyor. Paris Saint-Germain ve Bayern Münih ile lig şampiyonlukları kazandı, ayrıca Chelsea ile Şampiyonlar Ligi, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı da kazandı. Tuchel'in Bayern'den ayrılmış olmasına rağmen, FA'nın Alman kulübüne herhangi bir tazminat ödemesi gerekmeyeceği düşünülüyor.