İngiltere menajeri Gareth Southgate, salı günü Fildişi Sahili ile oynadıkları hazırlık maçında Harry Maguire ile alay eden taraftarlarına sert bir çıkış yaptı.

İngiliz taraftarlarının bir bölümü, Wembley'de 2-0 galip geldikleri maçta Maguire’ı yuhaladı.

Savunma oyuncusu son zamanlarda United için gösterdiği performans nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi ve Southgate, oyuncusunun Milli Takım’da oynarken aldığı reaksiyon için hayal kırıklığına uğradı.

Ne söylendi?

Southgate, gazetecilere verdiği demeçte, “Reaksiyonun bir şaka olduğunu düşündüm, mutlak bir şaka gibiydi.

"Bizim için gösterdiği performans kesinlikle olağanüstü. Anlamıyorum. Bu işte ya beraberiz ya da değiliz.

“O, İngiltere formasını giyen bir futbolcu ve ne olursa olsun sadece İngiltere formasını giyen bir oyuncuya bu şekilde davranılmasını kesinlikle anlamıyorum.

“Maguire, desteklenmesi ve kötü performans gösterdiğinde arkasında durulması gereken bir futbolcu.

"Performansı gerçekten kusursuzdu. İlk golü için arkadan iyi bir çıkış yaptı, ikincisinde de yer aldı.

“Takım tamamen birlik içinde. Herkesin zor anları olduğunu biliyoruz, ama o en iyi oyuncularımızdan birisi.

"İngiliz taraftarlar, sosyal medyadan ya da daha eski futbolcuların fikirlerinden etkileniyorlar.

“Kulüpteki durumu açıkçası çok zor, ama o İngiltere forması giyiyor.

"Onlarca yıl önce birkaç oyuncunun İngiltere formasıyla yuhalandığını hatırlıyorum ve bu benim için hiçbir zaman kabul edilemezdi. Taraftarlar, her zaman takımlarının arkasında durmalı."

Southgate, diğer oyuncuları için endişeleniyor

İngiliz menajer, diğer oyuncuların Maguire'ın yuhalanmasından etkilenebileceği konusunda korktuğunu itiraf etti.

Southgate; Harry Kane ve Raheem Sterling'i örnek olarak göstererek Maguire'ın aldığı eleştirinin, takımın moraline zarar verebileceğini düşünüyor.

Basın toplantısında şunları söyledi: "Bir dakika için diğer oyuncular bir gün kendilerinin de yuhalanacağını düşünebilirler.

"İngiltere için oynamanın sorunlarından birisi de bu. Oyuncular, ‘İşler biraz zorlaştığında seyirciler bana sırtını dönecek' diye düşünebilir.

“John Barnes ve Ashley Cole'e karşı daha önce birkaç kez bu tür anlar yaşandı.

“Raheem’e de oldu ve şimdi Harry. Hepsi olağanüstü oyuncular, bu yüzden bunun kimseye nasıl bir faydası olacak gerçekten anlamıyorum.

"Takım olarak birleştik. Dünya Kupası’nda başarılı olma şansımız olacaksa, iyi oynayan bir Harry Maguire'a ihtiyacımız var, zaten 3 veya 4 stoperimiz olacak.

“Bu yüzden özellikle sahanın bu pozisyonlarında iyi oynayan deneyimli oyuncularımıza ihtiyacımız var.

"Üst kalitede. Bana göre, aynı zamanda kulübündeki en iyi stoper. Tüm bunların neye hizmet ettiğini gerçekten bilmiyorum.

"Neredeyse futbol sahasına adım attığı anda, her hareketi fazlasıyla analiz ediliyor.

"Herhangi bir noktada üzerlerinde bu tür bir baskı loan başka bir oyuncu hatırlamıyorum.”

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