Manchester City'nin Norveçli golcüsünün kritik maçlardaki performansları tartışma konusuna dönüştü.

Premier Lig’de şampiyonluğa ulaşan Manchester City sezonu FA Cup finalinde karşılaştığı Manchester United’a 2-1 mağlup olarak tamamlarken, karşılaşmaya Erling Haaland’ın kötü performansı damga vurdu.

Dünyanın en iyi oyuncularından biri olmasına rağmen yarı final ve finallerde istediği oyunları oynayamayan Haaland’ın bu performansları tartışma konusu oldu.



23 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Manchester ekibinin tarihi bir üçleme yapmasına öncülük etti ve mevcut sezonda performansı düşmüş olsa da yine de çok etkileyici rakamlar ortaya koydu.

90 maçta 90 gol attı

Pep Guardiola'nın takımında 45 maça çıkan forvet oyuncusu 38 gol atarken altı da asist yaptı. Böylece City kadrosuna katılmasından bu yana çıktığı 90 maçta toplam 90 gol ve 15 asiste ulaştı.

Ancak, Football Insider'ın haberine göre, Manchester kulübü için dokuz yarı final ve finalde yer alan Haaland, henüz bir gol katkısı kaydedemedi ve bu da bu maçlarda yaşadığı sıkıntıyı ortaya koyar nitelikte bir veri gibi görünüyor.

Manchester United karşısında da etkisiz kalan Haaland’ın bir şutu üst direkten döndü.

Tüm bunlara rağmen bu durum Manchester City için pek de endişe verici görünmüyor zira Norveçli oyuncu defans oyuncularının dikkatini çekerek diğerlerinin gol atmasına olanak sağlıyor ve City kazandığı sürece kimin gol attığının pek de önemi kalmıyor.