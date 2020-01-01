Lig Kupası

İngiltere'de Lig Kupası'na salgın ayarı

Goal
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Carabao Cup Trophy
Getty Images
Yaşanan global salgın nedeniyle İngiltere'de Lig Kupası finali nisan ayına ertelendi.

İngiltere Lig Kupası finali, seyircili oynanma ihtimaline karşın 25 Nisan'a ertelendi.

İngiltere Futbol Ligi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Lig Kupası finalinin, 28 Şubat yerine 25 Nisan 2021'de oynanmasına karar verildiği belirtildi.

Kararın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gidişatına göre karşılaşmayı sonraki aylarda mümkün olabilecek en fazla sayıda seyircinin izleme olasılığı hesaba katılarak alındığı ifade edildi.

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