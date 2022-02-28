İngiltere Futbol Federasyonu: "Rusya ile herhangi bir rekabet söz konusu olamaz"
İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere'nin öngörülebilir gelecekte Rusya'ya karşı rekabet etmeyeceğini duyururken, Ukrayna'da işlenen "vahşetleri" de kınadı.
Doğu Avrupa'daki çatışmanın futbol üzerinde büyük bir etkisi oldu. Birçok lig ve federasyon Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınadı.
Polonya, Mart ayındaki Dünya Kupası eleme play-off'larında Rusya'ya karşı oynamayacaklarını duyurdu. İngiltere, Rusya'ya karşı herhangi bir yarışmada herhangi bir yaş grubunda oynamayı reddedeceklerini açıkladı.
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Federasyonun açıklaması
Yapılan açıklamada, "Ukrayna ile dayanışma ve Rus liderliği tarafından işlenen vahşeti tüm kalbiyle kınamak için federasyon, öngörülebilir gelecekte Rusya'ya karşı herhangi bir uluslararası karşılaşmada oynamayacağımızı onaylıyor." dendi.
"Bu, herhangi bir yaş grubu veya rekabet seviyesindeki maçı içerir."
FIFA, Rusya'nın eylemlerini kınayan bildiriyle birlikte; Rusya'nın bir marş, taraftarlar veya bayraklar olmadan tarafsız bir yerde maç oynaması gerektiğini doğruladı.
Ne söylendi?
Açıklamada, "Rusya Futbol Birliği'ne bağlı takımların katıldığı maçlarda Rusya'nın hiçbir bayrağı ve marşı kullanılmayacaktır" denildi.
"FIFA, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde güç kullanmasını kınadığını yineliyor. Şiddet asla bir çözüm değildir ve FIFA, Ukrayna'da olanlardan etkilenen tüm insanlara en derin dayanışmasını ifade ediyor."
FIFA ayrıca, organizasyonun diğer yönetim organları ile "müsabakalardan potansiyel bir dışlama da dahil olmak üzere herhangi bir ek önlem veya yaptırımı belirlemek için" devam eden diyaloğunu sürdüreceğini" belirtti.
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