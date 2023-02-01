Futbol Federasyonu (FA), Chelsea'ye yeni imza atan Mykhailo Mudryk için soruşturma başlattı.

NE OLDU? Viral video, temmuz 2022'de yayınlandı ve silinmeden önce 214 binden fazla görüntülendi. Ukraynalı millî oyuncu, ABD'li rapçi Lil Baby'nin 2017 "Freestyle" parçasının sözlerini okurken ırkçı bir hakaret kullandı. Mudryk daha sonra temsilcileri aracılığıyla özür diledi. The Athletic ise FA'in, videoyu incelemeye başladığını açıkladı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Bu tip soruşturmalar, videonun ne zaman yayınlandığına bakılmaksızın genel olarak küfürlü gönderiler konusundaki güçlü duruşunu sürdürüyor. Geçen yıl Middlesbrough'dan Marc Bola'ya 14 yaşındayken attığı homofobik tweetler nedeniyle bir eğitim kursunu tamamlama cezası verilmişti. 2021'de West Ham'dan Jarrod Bowen da attığı bir tweette ırkçı bir hakaret kullandığı için aynı cezayı aldı.

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MUDRYK'İ NE BEKLİYOR? FA'in soruşturması devam ederken 22 yaşındaki oyuncu cuma günü oynanacak Fulham maçında Graham Potter'ın ilk 11'inde yer almayı umuyor olacak. Ayrıca Chelsea'nin yeni tansferi Enzo Fernandez de maç kadrosunda olabilir.