Gareth Southgate, Üç Aslan'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından İngiltere'nin başında kalmaya devam edecek.

NELER OLUYOR? 52 yaşındaki menajer, İngiltere'yi çeyrek finale taşıdı ve çeyrek finalde Fransa'ya elendiler. Bu sonucun ardından Southgate'in görevde kalıp kalmayacağı tartışılıyordu. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu, pazar sabahı yapılan açıklamada Southgate ile yola devam edileceğini duyurdu.

NE SÖYLENDİ? Federasyondan yapılan açıklamada, "Gareth Southgate'in İngiltere menajeri olarak görevine devam ettiğini ve Euro 2024'te takıma liderlik edeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Önceki raporlar, Southgate'in korkunç geçen UEFA Uluslar Ligi'nin ardından, Dünya Kupası sonrası görevden ayrılmayı planladığını ileri sürmüştü. Ancak menajer, görevine devam ediyor.

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SOUTHGATE'İ NE BEKLİYOR? 52 yaşındaki hoca, görevine Euro 2024 elemelerinde 23 Mart'ta oynanacak İtalya maçıyla devam edecek.