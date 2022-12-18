İngiltere Futbol Federasyonu, Gareth Southgate'in Euro 2024 için İngiltere menajeri olarak kalacağını doğruladı

Samet Çayır
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Gareth Southgate World Cup 2022Getty
İngiltereG. SouthgateDünya Kupası

Gareth Southgate, Üç Aslan'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından İngiltere'nin başında kalmaya devam edecek.

NELER OLUYOR? 52 yaşındaki menajer, İngiltere'yi çeyrek finale taşıdı ve çeyrek finalde Fransa'ya elendiler. Bu sonucun ardından Southgate'in görevde kalıp kalmayacağı tartışılıyordu. Ancak İngiltere Futbol Federasyonu, pazar sabahı yapılan açıklamada Southgate ile yola devam edileceğini duyurdu.

NE SÖYLENDİ? Federasyondan yapılan açıklamada, "Gareth Southgate'in İngiltere menajeri olarak görevine devam ettiğini ve Euro 2024'te takıma liderlik edeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denildi.

DAHA BÜYÜK RESİM: Önceki raporlar, Southgate'in korkunç geçen UEFA Uluslar Ligi'nin ardından, Dünya Kupası sonrası görevden ayrılmayı planladığını ileri sürmüştü. Ancak menajer, görevine devam ediyor.

HİKÂYENİN ÜÇ FOTOĞRAFI:

20221211 Gareth SouthgateGetty Images

Harry kane & Gareth Southgate England 2022Getty

Gareth Southgate World Cup 2018Getty

SOUTHGATE'İ NE BEKLİYOR? 52 yaşındaki hoca, görevine Euro 2024 elemelerinde 23 Mart'ta oynanacak İtalya maçıyla devam edecek.

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