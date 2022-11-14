İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United'dan Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'a transfer teklifi

Pep Guardiola'nın yıldızına gelen teklif, sosyal medyada bir anda viral oldu.

2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kaldı ve son dönemin en büyük golcülerinden biri olan Erling Haaland, büyük turnuvada yer alamayacak.

Norveçli yıldız şu anda tatilde ve yaklaşık bir ay boyunca sahalardan uzak kalacak.

Bu durumu fırsat bilen İngiltere 7. Lig ekibi Ashton United sürpriz bir şekilde harekete geçti ve yıldız futbolcu için City’e bir teklif götürdü.

Ne söylendi?

SPORTbible’da yer alan habere göre 7. Lig ekibi, Haaland’ı 28 günlüğüne kiralamak için City’e resmî bir teklif yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan takımın menajeri Michael Clegg, şunları söyledi:

"Bu çok mantıklı. City maç oynamıyor ve biz Erling'i formda tutarak yardımcı olmak istiyoruz.

"Bu, onun altı hafta golf oynamasından daha mantıklı. Bizim için çok uygun olacağını ve kadro dinamiğimize gerçekten iyi uyum sağlayacağını düşünüyoruz."

City, bu ilginç teklife henüz bir yanıt vermedi.

Haberin yayılmasının ardından Ashton United kulübünden yapılan açılamada ise, "Biz ciddiyiz arkadaşlar. Cevap bekliyoruz. İnternet sitemiz çöktü" denildi.