Grealish, Bellingham, Alexander-Arnold ve Maddison, İtalya galibiyetinin ardından doyasıya eğlendi.

İngiltere Futbol Millî Takımı, EURO 2024 Elemeleri C Grubu 6. hafta mücadelesinde evinde İtalya'yı 3-1 yenerek Almanya biletini aldı.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan İngiltere'de yıldız futbolcular, bu zaferi doyasıya kutladı.

The Sun'da yer alan habere göre Jack Grealish, James Maddison ve Trent Alexander-Arnold gibi futbolcular, kadın TV sunucusu Emily Atack'ın da katıldığı partide gece boyu dans ettiler.

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Gecenin sonunda hesabın 35 bin Sterlin tuttuğu iddia edildi.

İngiltere'nin İtalya'ya karşı penaltıdan beraberlik golünü kaydeden kaptan ve aile babası Harry Kane'den ise hiçbir iz yoktu.

Partileyen yıldızlar, Londra'nın seçkin Mayfair bölgesindeki popüler gece kulübü Tape'te, hayranlarına kokteyl ve alkollü içkiler satın aldı.

Hiçbir masraftan kaçınılmayan gecede boksör Chris Eubank Jr. da yıldız futbolcular arasına katıldı.

İngiltere'yi ne bekliyor?

EURO 2024'e katılmayı garantileyen İngiltere, gruptaki son iki maçta Malta ve Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek.

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