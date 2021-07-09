Jack Grealish, sahadaki özel yeteneğinin yanı sıra kısa çoraplarıyla da futbolseverlerin aklında yer ediyor.

Aston Villa’nın 2019 yılında Premier Lig’e dönmesine büyük pay sahibi olan Jack Grealish, bugünlerde ise İngiltere ile Euro 2020 finaline hazırlanıyor.

Kendine has oyun tarzıyla futbolseverlerin gönlünde taht kuran Jack Grealish, Euro 2020’nin de en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncuyu sahada görmek isteyen İngiliz taraftarlar, her maçın ikinci yarısında Grealish’in oyuna girmesi için tezahüratlarda bulunuyorlar.

Gerek Aston Villa’da gerek de İngiltere’de izlediğimiz özel yeteneğinin yanı sıra Jack Grealish, kendisiyle özdeşleşen kısa çoraplarıyla da bir hayli dikkat çekiyor. Goal, Jack Grealish’in kendine has tarzının sırlarını açıklıyor.

Jack Grealish, neden kısa çorap giyiyor?

Bu şekilde kaslı baldırlarını da seyircilere gösteren Grealish, aslında kısa çoraplarını ve küçük boy tekmeliklerini sahada daha özgür hareket edebilmek ve topun kontrolünü daha iyi sağlayabilmek için giyiyor.

Önceden verdiği bir röportajda uzun çorap ve büyük tekmeliklerle birlikte rahat hissetmediğini söyleyen İngiliz yıldız, kısa çoraplı ve küçük tekmelikli tarzıyla teorik olarak da herhangi bir kuralı çiğnemiyor.

Jack Grealish, kısa çorapları hakkında neler dedi?

Grealish, İngiltere’nin Euro 2020 kadrosuna davet edilmesinin ardından bu tercihinin gerekçelerini açıklamıştı:

“Genellikle çoraplar, baldırın üzerine kadar çekilir. Ama Aston Villa’da oynarken bir kere çoraplarımı yıkadıktan sonra çektiklerini fark ettim. Dolayısıyla baldırlarımın üzerine de çekemedim.”

“O sezon çok iyi bir performans göstermiştim ve sonrasında kısa çoraplar da benim için bir çeşit batıl inanç haline geldi.

Ayrıca Grealish, bu şekilde George Best’i taklit ettiği iddialarına da yanıt verdi:

“Birçok insan bunu George Best’ten dolayı yaptığımı düşünüyor. Onu çok seviyor ve beğeniyorum ama kısa çorap giymemin sebebi o değil.”

Jack Grealish’in istatistikleri

Profesyonel kariyerine 2012 yılında Aston Villa’da başlayan İngiliz yıldız, kulübünün formasını tüm kulvarlarda 213 kez terletti ve 32 gol 43 asistlik bir performansa imza attı.

Yetenekli oyuncu, 2018’de göreve getirilen Dean Smith ile birlikte de oyununa seviye atlattı. Grealish, milli formayı ilk kez 2020 Eylül ayında Danimarka ile oynanan Uluslar Ligi mücadelesinde terletmişti.

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