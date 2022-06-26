İngiliz futbol ikonu David Beckham'dan, eşi Victoria Beckham'a: "Temiz değil"

Emekli yıldız futbolcu, eşinin temiz bir insan olduğunu ancak ortalığı toplamayı sevmediğini açıklamaya devam etti.

Dünyada çok az çift David ve Victoria Beckham kadar ünlü ve tanınabilir, ancak bu birbirlerinin sinirlerini bozmadıkları anlamına gelmiyor.

Eski Real Madrid yıldızı David Beckham, Manchester United'dan eski takım arkadaşı ve yakın arkadaşı Gary Neville ile yaptığı bir sohbet sırasında, eşi Victoria'yı rahatsız edecek şekilde sık sık boğazını temizlediğini açıkladı.

Eski İngiltere kaptanı, "Bunu sevmiyor. Her zaman yapmıyorum hatta belki de son 15 yıldır yapmadım" dedi.

"Benim yaptığım ve Victoria'nın yapmadığı başka şeyler var. Ben çok temizim ve o değil."

Emekli yıldız futbolcu, eşinin temiz bir insan olduğunu ancak ortalığı toplamayı sevmediğini açıklamaya devam etti.

Beckham çocuklarını ve ailesini anlatıyor

Beckham, ailesi ve özellikle çocukları ile olan ilişkisi hakkında daha fazla ayrıntı vermeye devam etti.

Dört çocuğunu anlatan Beckham, "Bütün çocuklarda biraz kendimden bir parça görüyorum" diye itiraf etti.

"Romeo'nun inatçılığı, Harper'ın nezaketi. Brooklyn şefkatli ve çok sevecen.

"Victoria her zaman çok komik olduğumu söylerdi ve kimse bunu bilmiyor. Cruz oldukça karakterli, bu yüzden Cruz'da benim de komik bir yanım olduğunu söylemek istiyorum."

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