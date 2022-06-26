Nasri, neden Sevilla'ya transfer olduğunu açıkladı: "Dönemin teknik direktörü Sampaoli, içki içip gece kulüplerine gitmeme izin vermişti"

Nasri, 2017'de Antalyaspor'a geldi ve 2020'de kariyerine nokta koydu.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampoali, Fransız oyuncunun kariyeri sona ermeden kısa bir süre önce Samir Nasri'yi İspanya'ya getirmek için 'içki içip gece kulüplerini ziyaret etmesine' izin verdi.

Samir Nasri, bir zamanlar Premier Lig'in en iyi orta saha oyuncularından biriydi, ancak 2016'da kariyerinde bir düşüş yaşarken Sevilla'ya transfer oldu.

Yıldız oyuncu, 2008'de Fransız devi Marsilya'dan transfer olduktan sonra Arsenal'de oynadı. 2011'de Manchester City'ye geldi ve iki şampiyonluk yaşadı. Nasri, City'de iyi bir başlangıç yaptı, ancak formu bozulmaya başladı ve sonuç olarak Sevilla'ya kiralandı.

Ancak, daha sonra Nasri'nin neden kısa süre sonra İspanyol ekibine katılmaya hevesli olduğu ortaya çıktı.

Manşetlere saha dışı nedenlerle çıkmaya başladı. Bunun nedeni, eski Sevilla patronu Jorge Sampaoli'nin oyuncunun içki içmesine ve parti yapmasına izin vermesiydi.

Ne söylendi?

Nasri, Reuters'e verdiği demeçte, "Sampaoli ile dostane bir ilişkim vardı, o bir hocadan çok bir arkadaştı" dedi.

"Sampaoli beni o kadar çok sevdi ki bana 'Takımımıza gel, içebilirsin, gece kulüplerine gidebilirsin, istediğini yap, ben de arkanı kollayacağım. Tek istediğim sahada iyi oynaman' dedi.

"Aslında, bir hafta sonu oynayamadım ve eve gitmek ve ailemi görmek istedim. Evimi kolaçan etmeyi ve köpeğime bakmayı teklif etti."

Ancak Nasri için bir rüya senaryosu olarak başlayan şey, futboldan men edilmesiyle kısa sürede bir kabusa dönüştü.

Futboldan men edilmişti

Şubat 2018'de Nasri'ye damardan damlama yoluyla Dünya Anti-Doping Ajansı kurallarını ihlal ettiği için UEFA'dan altı ay futboldan men cezası verildi. Daha sonra futboldan men edilmesi uzatıldı.

"Los Angeles'ta olanlar sezonumu mahvetti." dedi Nasri. "Yasal olan bir vitamin enjeksiyonuydu ve bir reçetem vardı ama klinik bana beklediğimden daha fazla miktarda enjekte etti.

"Yıkıldım çünkü iki yıl ceza alacağımı düşündüm. Bundan sonra daha fazla oynamak istemedim. Sampaoli'ye beni bırakmasını bile söyledim ama o hep oynamamı istedi.

"Kayboldum, endişelendim ve her şeye sinirlendim. Sahada gösteremedim ama futbol benim için bitmişti."

Nasri, 2017'de Antalyaspor'a geldi ve 2020'de kariyerine nokta koydu.

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