İngiliz futbol efsanesi bıçak zoruyla kaçırıldı ve fidye için alıkonuldu

İngiliz futbolunun tanınmış isimlerinden, eski Everton oyuncusu ve MLS’te uzun yıllar teknik direktörlük yapan Adrian Heath, bıçak zoruyla kaçırıldığı ve fidye için alıkonulduğu korkunç olayı ilk kez anlattı. 65 yaşındaki Heath, Orta Doğu’da hızla gelişen bir bölgede kazançlı bir yönetici pozisyonu için görüşmeye gittiğini sanırken, titizlikle planlanmış bir tuzağın içine çekildi.

Heath, yaşadıklarını The Athletic’e anlattı. Kasım ayında, bölgede otel ve işyeri sahibi olduğu söylenen bir “şeyh” ile görüşmek üzere Fas’a giden bir uçağa bindi. Yolculuk öncesinde herhangi bir şüpheli durum olmadığını belirten Heath, hatta daha önce Suudi Pro Ligi’nde çalışmış olan Steven Gerrard gibi güvendiği isimlerle bu fırsatı konuştuğunu ve içinin rahatlatıldığını söyledi.

Ancak Kuzey Afrika’ya ayak bastıktan kısa süre sonra her şey değişti. Çiçeklerle karşılanan Heath, bir arabayla küçük bir liman kasabasına götürüldü ve burada üç kişinin beklediği bir odaya alındı. Kısa süre sonra, bunun bir iş görüşmesi olmadığı netleşti.

Açık tehdit ve fidye talebi

Kaçıranlardan biri Heath’e durumunu şu sözlerle özetledi:

“Bize para göndereceksin. Göndermezsen, karını, çocuklarını ve torunlarını bir daha göremeyeceksin.”

Altı haneli bir meblağ talep edildi. Heath, ABD’de mesai saatleri dışında olunduğunu ve eşi Jane’in parayı hemen transfer edemeyeceğini söyledi. Gece boyunca tehditler arttı; bir noktada boğazına bıçak dayandı. Heath, o anları anlatırken, “Hayatımdaki tüm güzel şeyleri düşünmeye başladım: eşim, çocuklarım, torunlarım” dedi.

Sabah saatlerinde kaçıranlar Jane’i aradı. Jane, banka hesaplarının eşinin onayı olmadan işlem yapılamayacağını söyleyince hat kapandı. Kısa süre sonra daha düşük, ancak yine de altı haneli bir rakam talep edildi.

Aile hemen harekete geçti. Heath’in oğlu Harrison, babasına ulaşamayınca durumu yetkililere bildirdi. Heath’in telefonundaki konum hizmetlerinin hâlâ açık olması kritik bir rol oynadı. Konum bilgisi sayesinde aile, ABD’deki bir aile dostu olan FBI görevlisiyle temasa geçti.

Beklenmedik serbest bırakılma

Heath, kaçıranlara ödeme yapılmasının sadece yeni talepler doğuracağını söyleyerek direnmeye devam etti. Bir süre sonra, ani bir kararla eşyalarını toplaması istendi. Heath, “Bir ışık anahtarı gibi her şey bir anda değişti” diyerek o anları anlattı. Havaalanına götürülen deneyimli teknik adam, tüm beklentilerin aksine serbest bırakıldı ve ABD’ye döndü.

Olayın ardından Federal Bureau of Investigation, Heath ailesine 48 saat boyunca 24 saat esaslı koruma sağladı. Bu koruma, sonraki haftalarda da devam etti. Heath başlangıçta yaşadıklarını gizli tutmayı tercih etti ve sadece yakın çevresiyle paylaştı.

Ancak FBI’ın, benzer bir sahte iş teklifinin başka bir eski MLS teknik direktörüne de yapıldığını ortaya çıkarması üzerine Heath, yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşmaya karar verdi. “Kulağa çılgınca gelebilir ama ‘şanslıyım’ diyorum” diyen Heath, FBI ajanlarının kendisine “Geri döndüğünüz için çok, çok şanslısınız” dediğini aktardı.

Yaşadıklarını hâlâ sindirmekte zorlandığını söyleyen Heath, bu üç günü “hayatımın en uzun ve en hızlı geçen günleri” olarak tanımladı. Deneyimin kendisine hayatın önceliklerini yeniden düşündürdüğünü vurgulayan Heath, “Tek önemli şey ailenizdir. Diğer her şey ikincildir. Hayatımın ne kadar güzel olduğunu ve ne kadar şanslı olduğumu artık çok daha iyi anlıyorum” sözleriyle yaşadıklarının kendisinde bıraktığı etkiyi özetledi.