Ekonomik sıkıntılar çeken İspanyol kulübü Barcelona, ocak ayındaki transfer döneminde bazı futbolcularıyla yollarını ayırabilir. İngiltere Premier Ligi'nin güçlü ekibi Manchester City, Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için Barcelona'ya 75 milyon sterlin ödemeye hazır görünüyor.

Barcelona, yeni hocası Xavi'yle yeni bir takım oluşturmaya çalışıyor fakat finansal anlamda kötü durumdalar. Bu yüzden, bazı yeni oyuncuları takıma dahil etmeden önce futbolcu satışı yapmak zorundalar.

Ayrıca, Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez de takımı yenilemek istiyor.

Ne söylendi?

The Sun'ın haberine göre, Barcelona'nın en fazla paraya ihtiyaç duyduğu dönemde satabileceği oyuncuların başında Frenkie de Jong geliyor.

Haberin detaylarında, Pep Guardiola'nın topa sahip olma tabanlı oyun sistemine dahil olabilecek bir orta saha oyuncusu aradığı ve bu nedenle Manchester City'nin, Frenkie de Jong ile ilgilendiği belirtiliyor.

Ayrıca İngiliz ekibi Manchester City'nin, Hollandalı futbolcuya karşılık Raheem Sterling'i içeren bir takas anlaşması yapmaya bile istekli olduğu iddia ediliyor.

Xavi, Frankie de Jong'a hayran

Barcelona'nın bir önceki hocası Ronald Koeman tarafından da kilit oyunculardan birisi olarak değerlendirilen Frankie de Jong'a, yeni teknik direktör Xavi de hayran olduğunu açıkça belirtiyor:

"O, sıra dışı bir oyuncu. Zor anlarda topu almaktan ve takımı harekete geçirmekten asla çekinmiyor.

"Frenkie de Jong'un, uyum sağlamak için zamana ihtiyacı var. Burada tamamıyla farklı bir kültürle karşılaştı. Onu başka futbolcularla kıyaslamamak gerekiyor. Ne benimle, ne Iniesta ne de Busquets ile ilgisi yok. O, tamamıyla farklı bir oyuncu.

"Frenkie de Jong, çok yetenekli bir futbolcu ve Hollanda'nın gelecekteki organizatörü olacak. Onun, harika şeyler başaracağına inanıyorum."

Barcelona'nın; Hollanda'nın Ajax takımından 2019 yılında transfer ettiği Frenkie de Jong, İspanyol kulübünün geleceğini inşa edecek futbolculardan birisi olarak görülüyor.

Hollandalı futbolcu Frenkie de Jong, Barcelona'nın formasını şu ana kadar 100 kez giydi.

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