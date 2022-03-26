İlkay Gündoğan Manchester City'den ayrılıyor mu? "Henüz somut bir şey yok"

Manchester City’nin yıldız orta sahası İlkay Gündoğan, takımdaki geleceği hakkında "somut" bir görüşme olmadığını söyledi.

Türk asıllı Alman yıldız, City’den başka bir kulüpte oynamayı tercih etmeyeceğini de belirtiyor.

İlkay, mevcut sözleşmesinin 2023 yılında bitecek olmasıyla Etihad Stadyumu'ndaki son yılına yaklaşıyor.

Pep Guardiola'nın kupa yüklü görev süresinin merkezindeki oyunculardan birisi olan başarılı oyuncu, sözleşmesini tamamladıktan sonra da kulüpte kalacak gibi görünüyor.

Henüz yeni şartlarla ilgili bir konuşma yapılmadı, fakat 31 yaşındaki oyuncunun kulübüyle uzun süren bir anlaşma yapması bekleniyor.

City’de çok mutlu olduğunu vurgulayan İlkay, futbol açısından daha çekici başka bir yer olmadığı görüşünde.

Ne söylendi?

Yıldız orta saha oyuncusu Gündoğan, Kicker’e verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Manchester City'de çok mutluyum ve her şey iyi bir şekilde ilerliyor.

"Futbol açısından şu anda daha çekici bir yerin olduğunu düşünmüyorum bile.

“2023’e kadar sözleşmem var, ancak daha sonra da City'de kalmayı hayal edebiliyorum.

“Şu an için henüz somut bir görüşmemiz olmadı, ama iyi bir ilişkimiz var.

“Bu konuda şu anda sabırla bekliyorum. Hiç acelem yok.”

İlkay, Almanya'nın Dünya Kupası şansını değerlendirdi

Gündoğan, Katar 2022 için planlarını hazırlarken bu ay Almanya; İsrail ve Hollanda ile iki hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

City’nin yıldızı, Rusya 2018 ve Euro 2020'deki kötü performanslarının ardından ülkesinin toparlanabileceğini düşünüyor.

“Takımıma çok güveniyorum ve bizden daha iyi olan başka takımların olduğunu göremiyorum.

“Güçlü bir ekibimiz ve iyi bir oyun konseptimiz var.”

Hem City hem de Almanya Milli Takımı’na oldukça güvenen İlkay, iki ekibinin de çok güçlü yapıları olduğuna inanıyor.

Daha fazlası için:

Milan'da oynayan Fikayo Tomori Chelsea'den eski takım arkadaşı hakkında konuştu: "Tammy Abraham'ı Roma'ya gitmesi için ben ikna ettim"