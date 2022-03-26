Milan'ın defans oyuncusu Fikayo Tomori, Chelsea’den eski takım arkadaşı Tammy Abraham'ı geçen yaz Roma'ya katılması için ikna ettiğini açıkladı.

Abraham, geçen yaz Londra’dan İtalya’nın başkentine geldiğinden beri Serie A'da başarılı oldu ve 40 maçta 23 gol attı.

Tomori, 2021 yılında Milan’a kiralık olarak geldi, fakat geçtiğimiz yaz transfer döneminde İtalyan ekibiyle kalıcı bir sözleşme imzaladı.

Chelsea’den eski takım arkadaşı Abraham ise Tomori'nin ayak izlerini takip etmeyi tercih etti. Ancak, başka bir kulübün formasını seçti.

Ne söylendi?

24 yaşındaki oyuncunun yurt dışına gelme kararında parmağı olduğunu söyleyen Tomori, The Guardian'a şunları söyledi:

“Roma masada dediğinde, 'Abi bu iyi bir lig' dedim.

“Oyununu çok geliştireceğini hissettim. Bu sezon Roma formasıyla çok gol attı, Şampiyonlar Ligi'nde yer almak için mücadele ediyorlar.

"Kesinlikle Roma'ya yardımcı oldu ve Serie A hakkında ona çılgın bilgiler verdim, çünkü ilk altı ayımda inanılmaz keyif almıştım."

"Futbol, İngiltere'de daha çok basketbola benziyor"

İtalya'ya gelişinden bu yana Tomori, Serie A'daki futbol ile Premier Lig'deki oyunun oynanış şekli arasında bazı büyük farklılıklar olduğunu fark etti.

"İngiltere'de futbol, daha çok basketbola benziyor. Her şey uçtan uca, daha fazla yoğunluk var.

"İtalya'da ise daha çok Amerikan futbolu gibi. Bazı oyun planları daha belirgin.

“Top buradayken, burada olmam gerekiyor. Top gittiğinde, o yönden iki metre ötede olmam gerektiğini biliyorum.

“İngiltere'de çok fazla belirgin şey yok ve işler çok hızlı ilerliyor. Bir dakikada hücum ediyor olabilirsin ve bir sonraki anda top kafanın üzerinden dönebilir ve bir anda geri koşman gerekir, sonra hücumda kalırsın.

"Burada daha çok şöyle: 'Tamam, top orada, takım arkadaşım nerede? Rakip nerede?' Top tepeye giderse, forvetten ayrılabileceğim ve oraya gidebileceğim bir pozisyonda olmalıyım şeklinde hep bir plan var."

İngiltere Milli Takımı'nda yeniden oynayabilecek mi?

Güçlü performansına rağmen, Tomori'ye İngiltere için fazla oynama süresi verilmedi.

Defans oyuncusunun sadece iki maçı var. 2019'da ilk maçına çıktı ve ardından geçen ekim ayında Andorra'ya karşı 30 dakika oynadı ve mevcut takımın dışında kaldı.

Önünde birçok büyük isim olduğunu kabul ediyor, ancak Euro 2020 kadrosuna girememesinin ardından 2022 Dünya Kupası'na katılmayı umuyor.

"Benim pozisyonumda zaten çok sayıda yetenekli oyuncu var. Harry Maguire, John Stones, Conor Coady, Tyrone Mings ve Ben White gibi oyuncuları sayabilirim.

“Milli takıma çağrılmak için sadece yüksek seviyede oynamaya devam etmem gerekiyor.

“Her şeyden önce Milano'da neler yapacağıma odaklanıyorum.”

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