Alman orta saha, Haaland'ın büyük ödülü kazanabilmesi için çok çalışması gerektiğini söylüyor.

Manchester City, Erling Haaland'a yaptığı 51 milyon sterlinlik yaz yatırımından çarpıcı bir geri dönüş elde ediyor. Norveçli forvet, tüm kulvarlarda 14 maçta 20 gol attı ve şimdiden 2022-23'te Premier Lig Altın Ayakkabı ödülü için favori görünüyor. Etihad Stadyumu'ndaki arkadaşları, onun etkileyici performansının Altın Top'u getireceğine inanıyorlar.

Ne söylendi?

Manchester City'nin resmî internet sitesine konuşan İlkay Gündoğan, Haaland ile ilgili şunları söyledi:

"Kalitesi var. Bunu herkes görebilir. Zaten takıma ve oyunumuza getirdiği birçok fayda var. Aynı zamanda bir diğer önemli şey de zihniyeti. Antrenmanlarda, maç günü soyunma odasındaki kararlılığı.

"Bence bu özel bir şey. Üstüne üstlük mütevazi. Şu anda bulunduğu yere gelmek ve hatta daha iyi yerlere gelmek için çok çalışması gerektiğini biliyor.

"Tüm bunların onu daha da geliştireceğinden eminim. Sadece bu sezon değil, önümüzdeki birkaç yıl içinde. Bunlar, onu inanılmaz bir oyuncu yapacak ve bence Ballon d'Or kazanma şansını artıracak."

Erling Haaland'ı ne bekliyor?

Manchester City, Liverpool mağlubiyetinin ardından 22 Ekim Cumartesi günü Brighton ile karşı karşıya gelecek.

City, daha sonra 25 Ekim Salı akşamı Şampiyonlar Ligi maçında Borussia Dortmund deplasmanına gidecek ve Haaland, eski takımına karşı duygusal bir akşam geçirecek.