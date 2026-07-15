Basında yer alan haberlere göre, Mısırlı yıldız Muhammed Salah, Liverpool'dan ayrıldıktan sonra İngiltere Premier Ligi'nde kalmaya karar vermesi halinde ilk tercihini belirledi; bu hamle, son yılların en heyecan verici transferlerinden biri olabilir.

Liverpool, geçen sezonun bitiminden önce Salah’ın sezon sonunda “Anfield” stadyumundan ayrılacağını ve Avrupa’daki ve dışındaki birçok kulübün artan ilgisi karşısında bir sonraki durağını serbestçe seçebileceğini duyurmuştu.

Haberlerde oyuncunun Suudi Arabistan Ligi’ne transfer olabileceği belirtilirken, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de onu kadrolarına katmak için ilgi göstermişti; ancak sürpriz, Chelsea’ye geri dönebileceği yönündeki söylentilerle geldi.

Salah'ın, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır milli takımıyla oynayacağı maçların ardından, önümüzdeki birkaç hafta içinde bir sonraki durağını belirlemesi bekleniyor.

İngiliz "The Sun" gazetesinin Çarşamba günü vurguladığına göre, "Mohamed Salah, Premier Lig'de kalmaya karar verirse, Chelsea'den gelecek herhangi bir teklif onun için ilk tercih olacaktır."

Bu transfer gerçekleşirse, Salah, kendini kanıtlamak için daha büyük bir fırsat arayışıyla ayrılmadan önce 2014-2016 yılları arasında forma giydiği Londra kulübüne geri dönecek.

Aynı zamanda, Mısır Milli Takımı kaptanı, aralarında ABD Ligi, Suudi Arabistan Ligi ve Türkiye Ligi’nin de bulunduğu dünyanın çeşitli liglerinden ilgi görüyor.

Haberlere göre, Salah'ın transferi için yaşanan yoğun rekabetin ortasında, şu anda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinden “3 güçlü teklif” aldığı belirtiliyor.

Ayrıca, Suudi Arabistan Ligi’nden gelen tekliflerin, oyuncuya sunulan diğer bazı tekliflere kıyasla mali açıdan en yüksek teklifler olmadığı belirtildi; bu da onunla sözleşme imzalamak için rekabeti daha da kızıştırıyor.

Salah, Chelsea’deki ilk döneminde kendini kanıtlamak için gerçek bir fırsat bulamamıştı; daha sonra Fiorentina’ya kiralandı ve ardından Roma’ya transfer oldu; burada Avrupa futbolunun en önde gelen yıldızlarından biri olarak adını duyurmaya başladı.

Mısırlı yıldız, çeşitli turnuvalarda Chelsea formasıyla 19 maça çıktı ve takımın Premier Lig şampiyonluğuna katkıda bulundu; ardından 2017 yılında Liverpool’a transfer oldu.

"Kırmızılar"a katıldığından bu yana Salah olağanüstü başarılara imza attı; iki kez Premier Lig şampiyonluğu, bir kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve çok sayıda yerel ve kıtasal turnuva şampiyonluğu kazanarak, son on yılda kulüp tarihinin en çok şampiyonluk kazanan oyuncularından biri haline geldi.

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