“İlk 11’de Aubameyang değil Lacazette olmalıydı”

Arsenal'in eski golcüsü, Arteta'nın Brighton maçındaki Aubameyang tercihini eleştirdi.

Premier Lig’de sezonun flaş ekibi Brighton’a konuk olan Arsenal, golsüz sona eren maçta etkisiz bir hücum performansı ortaya koymuştu.

Ev sahibi ekip maç boyunca 21 şut denemesinde bulunurken, Arsenal sadece sekiz şutta kaldı. Topla oynama oranında ise Brighton’ın %58’e %42’lik üstünlüğü vardı.

Arsenal adına ileri uçta maça ilk 11’de başlayan Pierre-Emerick Aubameyang sahada kaldığı sürede isabetli şut çekemedi. Gabonlu yıldız 72. dakikada yerini Alexander Lacazette’e bıraktı.

Orta sahada görev yapan Thomas Partey ise, OPTA verilerine göre girdiği 12 ikili mücadelenin yalnızca iki tanesini kazanabildi.

Ne söyledi?

90’lı yıllarda Arsenal formasıyla 128 gol kaydeden Ian Wright, Aubameyang ile Partey’nin performanslarını eleştirdi.

“Aubameyang bugün çok kötüydü, Partey de öyle. Martin Odegaard da iyi oynamadı. Brighton’ın oyun planını biliyoruz. Top kaybı yapmamalı ve kontrataklarla etkili olmalıydık, ama bunu başaramadık.”

“Her şey Aubameyang’da bitiyor. Fırsatlar bulduğunda bile topu bir türlü ayağından çıkaramadı. Kötü günündeydi.”

Toplam 23 kez topla buluşan Aubameyang, 13 top kaybı yaptı. Lacazette ise, sadece 18 dakika oyunda kalmasına rağmen altı isabetli pas vererek bu kategoride maçı Aubameyang’la aynı sayıda bitirdi.

“Bu tip bir maç Lacazette’e daha uygundu. O bağlantıları sağlamakta daha becerikli. Rakibi cezalandıramadık. Kontrataklarda kalite eksikliği çektik.”

“Günün sonunda Arsenal için burada alınan bir puan başarı. Arsenal genç bir takım, daha kötüsü de olabilirdi.”

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