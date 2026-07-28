Paris Saint-Germain kulübü yönetimi, Manchester City'nin orta saha oyuncusu İspanyol yıldız Rodri'den kesin ve net bir yanıt aldı. Son olarak "La Roja" milli takımını Dünya Kupası zaferine taşımadaki üstün performansının ardından Real Madrid'in de hizmetlerinden yararlanma isteğinin gölgesinde, oyuncunun geleceğine dair ortaya atılan haberler bu yanıtla son buldu.

İspanyol "As" gazetesine göre, Dünya Kupası şampiyonunun Paris Saint-Germain'in son temas girişimlerine verdiği yanıt kısa oldu: "Hayır, teşekkür ederim." Bu kesin ret, Parisli kulübün ve birçok büyük kulübün yoğun ilgisine ve İngiliz kulübünün masasına sunduğu iki sözleşme yenileme teklifine rağmen geldi.

İspanya Milli Takımı'nın kaptanı, Fransız başkentinden gelen mali teklifin detaylarını ya da maddelerini dinlemeyi dahi reddetti. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinin ilgisine büyük değer vermesine rağmen, kararının pusulası şu an için başka seçeneklere yöneliyor.

Manchester City ile mevcut sözleşmesinin sona ermesine yalnızca bir yıl kalmışken, oyuncu Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansının bir sonraki kararını titizlikle almak için kendisine yeterli gücü verdiğini düşünüyor. İspanya Ligi'ne dönüş güçlü seçeneklerden biri olarak masada dururken, beklentilerini karşılayacak bir anlaşmaya varılması halinde Manchester'da kalma ihtimali de gündemde.

Yakın zamanda otuz yaşına giren Rodri, bir sonraki durağının olağanüstü futbol kariyerinin nihai taçlandırılması olacağını düşünüyor. Suudi Arabistan Ligi ya da Amerika Ligi'ne transfer fikrini tamamen dışlaması ve sportif ile kişisel faktörleri her türlü maddi karşılığın üstünde tutması nedeniyle, önümüzdeki birkaç günün geleceğinin yönünü belirlemede belirleyici olması bekleniyor.

Böylece İspanyol yıldızın rotasının kişisel isteği doğrultusunda Paris olmayacağı resmen teyit edilmiş oldu. Fransız "Le Parisien" gazetesi, oyuncunun teknik direktör Luis Enrique'nin kadrosuna katılmayacağını doğrularken, Paris Saint-Germain yönetiminin çabalarına ve ciddi ilgisine rağmen transferin tamamlanması için hiçbir fırsatın bulunmadığını belirtti.