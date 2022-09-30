Iker Casillas, Gerard Pique'den ayrılan Shakira ile aşk yaşadığı iddialarına Instagram hesabından yanıt verdi.

Shakira ile Pique birlikteliklerini noktaladı

Casillas, Shakira'yı Instagram'da takip etti

İki yorgun kalp, aşk yaşamaya mı başladı?

NE OLDU? Barcelona kaptanı Gerard Pique ile Shakira, 2010 Dünya Kupası esnasında başlayan birlikteliklerini 12 yılın ardından noktalama kararı aldı. Real Madrid'in eski kalecisi Iker Casillas'ın Instagram üzerinden Shakira'yı takip etmesi aşk dedikodularına neden oldu. Shakira ile Casillas'ın birlikte oldukları iddia edildi.

NE SÖYLENDİ? Instagram hesabı üzerinden Shakira iddialarına yanıt veren Iker Casillas çıkan haberleri tiye aldı. Real Madrid'in eski kalecisi, Instagram hikayesinde dedikoduları tek tek paylaşarak duruma isyan etti. Shakira'yı takip etmesinin aşk yaşadıkları anlamına gelmediğini ima eden Casillas, haberlerin yalan olduğunu söyledi.

NE OLMUŞTU? Shakira ile Gerard Pique'nin ayrılığının yanı sıra Iker Casillas da Sara Carbonero ile olan evliliğini 2021 Mart ayında sonlandırmıştı. Casillas emekli olmadan önce Gerard Pique ile birçok kez rakip olsa da İspanya Milli Takımı'nda birlikte forma giymişlerdi.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

IG/ikercasillas

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