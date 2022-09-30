Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Katar'dan Fransa'nın yolunu tutan oyuncu kulüpsüz kaldı.

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Brest, Belaili'nin sözleşmesini feshetti

Kulüp, "Ailesinden uzakta iyi hissetmiyordu" dedi

NE OLDU? Ligue 1 ekibi Brest, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Katar SC'den transfer ettikleri sol kanat Youcef Belaili'nin sözleşmesini feshetti. Kulüpsüz kalan oyuncu, Brest ile 19 maçta görev almış ve 3 gol kaydetmişti. Belaili'nin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona eriyordu ancak uyum problemi bu tarihi erkene çekti. İki taraf karşılıklı anlaşarak yolları ayırmaya karar verdi.

NE SÖYLENDİ? Kulübün sportif direktörü Gregory Lorenzi şunları söyledi: "Youcef, özellikle ailesinden uzakta olduğu için kendini iyi hissetmiyordu. Bu nedenle bu yolda devam etmesi zordu. Takımın iyiliği için işbirliğimize son vermeyi seçtik. Son günlerde oyuncu hakkında söylenenler, bizi ilgilendirmeyen ve özel konular. Bugün en önemlisi kulübün sportif durumudur."

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