Iker Casillas: "Hayatımda bir Valverde istiyorum!"

Real Madrid efsanesi, bu sezon performansını artırarak göze çarpan Federico Valverde'ye övgü yağdırdı.

Valverde, El Clasico'da takımının ikinci golünü attı

Casillas performansıyla dikkat çeken oyuncuyu övdü

Valverde'nin Real Madrid kariyeri nasıl gidiyor?

NE OLDU? Real Madrid için tam bir görev oyuncusuna dönüşen Federico Valverde, Barcelona karşısındaki mücadelede takımının ikinci golünü kaydetti. Real Madrid efsanesi Iker Casillas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda orta saha oyuncusunun performansına dikkat çekerek şunları söyledi: "Hayatımda bir Valverde istiyorum!"

VALVERDE'NİN REAL MADRID KARİYERİ NASIL GİDİYOR? Bu sezon Real Madrid ile La Liga'da 9 karşılaşmaya çıkan Valverde, 4 gol, 1 asistlik performansla oynadı. İspanyol deviyle toplamda 14 mücadelede yer alan oyuncunun 5 gol, 2 asisti var. Uruguaylı yıldız, geçtiğimiz sezonları skor anlamında durgun geçirdi ancak takımı için tam bir görev oyuncusuna dönüştü.

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