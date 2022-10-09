Iker Casillas eş cinsel olduğunu açıkladı, Puyol yanıt verdi: "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi"

Iker Casillas, sosyal medya hesabından eş cinsel olduğunu açıklarken Carles Puyol'dan eski kaleciye ilginç bir yanıt geldi.

Casillas'ın adı Shakira ile anılmıştı

Eski oyuncu eş cinsel olduğunu açıkladı

Puyol, "hikayeyi açıklamanın" tam zamanı olduğunu düşünüyor

NE OLDU? Real Madrid ve İspanya Milli Takımı'nın efsane kalecisi Iker Casillas'ın adı son günlerde, Pique'den ayrılan Shakira ile anılıyordu. Ancak eski oyuncunun sosyal medya hesabından bir açıklama geldi. Iker Casillas, "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben eş cinselim" dedi. Real Madrid'in eski kalecisine Barcelona efsanesi Carles Puyol, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi" diyerek karşılık verdi.

IKER CASILLAS EŞ CİNSEL Mİ? Iker Casillas kişisel Twitter hesabından eş cinsel olduğunu açıkladı. Ancak oyuncunun hesabının çalınıp çalınmadığı veya durumun bir şaka olup olmadığı henüz resmi olarak bilinmiyor.

IKER CASILLAS, PUYOL İLE SEVGİLİ Mİ? Carles Puyol, Iker Casillas'ın açıklamasına, "Iker, hikayemizi anlatmanın tam zamanı" diyerek yanıt verdi. Ancak Puyol'un yanıtında ciddi olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Konuyla ilgili her iki isimden de başka bir açıklama gelmedi. İspanyol basını da durumun doğrulunu henüz teyit etmedi.

REAL MADRID, CASILLAS'I TAKİP ETMEYİ BIRAKTI MI? Real Madrid'in Casillas'ın açıklamalarının ardından oyuncuyu takip etmeyi bıraktığı iddia ediliyor. İspanyol devi, Casillas'ı şu anda takip etmiyor ancak efsane kaleciyi daha önce takip edip etmediklerini henüz bilmiyoruz.

NE OLMUŞTU? Instagram hesabı üzerinden Shakira iddialarına yanıt veren Iker Casillas çıkan haberleri tiye almıştı. Real Madrid'in eski kalecisi, Instagram hikayesinde dedikoduları tek tek paylaşarak duruma isyan etmişti. Shakira'yı takip etmesinin aşk yaşadıkları anlamına gelmediğini ima eden Casillas, haberlerin yalan olduğunu söylemişti.

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