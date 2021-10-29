Igor Tudor: “Hajduk U-16’da, Galatasaray’da olduğumdan daha mutluydum”

Şu anda Hellas Verona ile Serie A'da oldukça iyi işler yapan Igor Tudor, Juventus maçı öncesinde Galatasaray günlerini de değerlendirdi.

2016 yılında Süper Lig ekiplerinden Karabükspor'un başına geçen Igor Tudor, burada potansiyelini göstermesinin ardından Galatasaray'ın başına geçmişti. Tudor, sarı-kırmızılı ekibin başında 34 maça çıkarken 1.79 puan ortalaması yakalamıştı.

Ardından Udinese ve Hajduk Split'i çalıştıran Hırvat teknik adam, geçtiğimiz sezon ise Juventus'ta Andrea Pirlo'nun yardımcılığını yapmıştı. 2021-22 sezonunda ise Tudor, Hellas Verona'nın başına geçti ve oldukça etkili bir grafikle kariyerine başladı. Verona, Tudor yönetiminde Roma ve Lazio gibi takımları mağlup etmeyi başardı.

Hırvat teknik direktör, takımının hafta sonunda oynayacağı kritik Juventus maçı öncesinde açıklamalarda bulunurken Galatasaray günlerine de atıfta bulundu.

Neler söylendi?

Eski bir Juventus futbolcusu olan Tudor, şu açıklamalarda bulundu:

"Juventus'a karşı aldığımız galibiyet basın tarafından biraz abartıldı. Juventus, son 10 yılda 9 kez şampiyon olmuş bir takım. Medya her şeyi kolayca unutur ve her şeyi biraz abartır. Ben medyadaki övgülere değil takımıma odaklanmış durumdayım."

"Verona ile her yıl daha iyiye gitmek istiyorum. Bir teknik direktörün kariyerinde önemli anlar vardır. Bu meslekte uzun vadeli planlar yapmak imkansız. Bir gün bitince sonraki güne odaklanıyorum. 10 yıldır bu işi yapıyorum. Çok erken yaşlarda başladım, Hajduk U16 takımını çalıştırırken de çok mutluydum. Hajduk U16 takımını çalıştırırken, Galatasaray'da olduğumdan daha mutluydum."

Allegri'ye destek

Ayrıca Tudor, Juventus dönemine istediği gibi bir başlangıç yapamayan Massimiliano Allegri'ye de destek oldu:

"Juventus'un harika bir teknik direktörü var, Allegri problemleri çözmek için doğru isim."

"Onun yalnızca biraz zamana ihtiyacı var."

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