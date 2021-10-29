Laporta: "Xavi bir gün Barcelona'nın başında olacak"

Barcelona'nın efsane oyuncusu Xavi Hernandez'in adı, Katalan devinin teknik direktörlüğüyle ciddi şekilde anılıyor.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Barcelona’da alınan Rayo Vallecano mağlubiyeti, bardağı taşıran son damla olmuştu ve teknik direktör Ronald Koeman’ın görevine son verilmişti. Bunun ardından Goal de kulübün Xavi ile iletişime geçtiğini doğrulamıştı.

Barcelona Başkanı Laporta ise Xavi ile düzenli olarak Barcelona maçlarından sonra görüştüklerini açıkladı.

Ayrıca Laporta, şu anda Al-Sadd’ı çalıştıran İspanyol ismin önlerindeki tek aday olmadığını, ancak Xavi ile yakın bir ilişkilerinin olduğunu ve Xavi’nin takım hakkındaki fikirlerini bildiğini ifade etti.

Neler söylendi?

Düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Laporta şunları söyledi: “Görüşmelerimizi tehlikeye atmamak adına şu anda seçeneklerimiz hakkında konuşmayacağım. Xavi’nin isminin öne çıktığının farkındayım ancak farklı opsiyonlarımız da var.”

“Xavi’nin antenörlüğü hakkında olumlu düşüncelerim var, şu anda ilginç bir sürecin içerisinde. Onunla çok sık görüşürüz ve takım hakkındaki fikirlerini biliyorum, ancak bunlar tabii ki arkadaşlar arasında olan gizli görüşmeler.”

“Barça maçlarını birlikte izlediğimizi söyleyebilirsiniz zira son düdük çaldıktan sonra birbirimizi arıyoruz.”

“Birbirimize saygı duyuyoruz ve onunla ilgili çok olumlu düşüncelerim var. Onun bir gün Barcelona’yı çalıştıracağını hep söyledim.”

Xavi’nin teknik direktörlük karnesi

Xavi, 2019 yılında oyunculuk kariyerine nokta koymasının ardından Al-Sadd’ın başına geçmişti.

2020-21 sezonunda takımını Katar Yıldızlar Ligi zaferine ulaştıran Xavi, buna ek olarak Katar Kupası, Katar Süper Kupası, Katar Emir Kupası ve Katar Yıldızlar zaferi şampiyonluğu yaşadı.

Xavi döneminde 89 maça çıkan Al-Sadd, bunların 61’ini kazandı.

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