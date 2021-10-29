Guardiola'dan Xavi yorumu: Barcelona'da çalışmaya hazır mı?

İspanyol teknik adam, adı Barcelona ile anılan eski öğrencisinin yeterli tecrübeye sahip olduğunu söyledi.

Pep Guardiola, Xavi’nin Barcelona’nın başına geçmeye hazır olduğuna inanıyor. Guardiola, Barcelona’nın başına geçtiğinde Xavi kadar deneyime sahip olmadığını vurguladı.

Ronald Koeman’ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışına başlayan Barcelona’da Xavi ismi ön plana çıkmıştı.

Bu konudaki görüşleri sorulan Guardiola, Koeman’ın yerine kimin geçmesi gerektiğini söylemekten kaçınsa da, Xavi’den övgüyle bahsetmekten geri durmadı.

Ne söyledi?

Barcelona’nın en kısa zamanda eski seviyesine kavuştuğunu görmek isteyen Guardiola, Koeman’dan görevi şimdilik devralan Sergi Barjuan’a şans diledi.

“Öncelikle, ne olacağını bilmiyorum. Geçici bir teknik direktörleri var, ona başarılar diliyorum.”

“Xavi’nin bu göreve hazır olduğuna dair şüphem yok. Kulübü iyi tanıyor, bu oldukça önemli. Oyunu iyi biliyor ve futbola tutkuyla bağlı. Göreve geldiğimde sahip olduğumdan daha fazla tecrübesi var. Takımın başına Xavi geçerse, umarım çok başarılı olur ve kulüp adım adım eski seviyesine ulaşır.”

Koeman’a anlayış gösterdi

Xavi, Barcelona’nın başına geçmeyi kabul ettiği takdirde, kendini kulüp tarihindeki en zorlu dönemlerden biriyle karşı karşıya bulacak. Bu sıkıntılı süreç, Messi’nin ardından bir diğer kulüp efsanesi Koeman’ın da takımdan ayrılmasıyla sonuçlandı.

Geçen sezon kazanılan Kral Kupası’na rağmen Camp Nou’da beklentileri karşılayamayan Koeman sezonu tamamlayamadan görevden alındı.

Guardiola, Koeman hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile getirdi:

“Ronald da, ben de kaderimizin aldığımız sonuçlara bağlı olduğunu biliyoruz.”

“Kimse iyi sonuçlar almadan görevinde kalamaz, ne Koeman, ne de Pep. O benim dostum, ona en iyi dileklerimi gönderiyorum. Altyapıdaki gençlere büyük faydası dokunduğuna eminim. Umarım onu kısa süre içinde yeniden saha kenarında görürüz.”

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