Los Blancos'un, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi radarına aldığı iddia edildi.

Galatasaray'da iki sezondur sergilediği performansla parmak ısırtan Mauro Icardi ile ilgili sürpiz bir iddia ortaya atıldı.

Tuttomercatoweb'in haberine göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, gözünü Türkiye'ye dikti.

İtalyan hocanın, Vinicius Junior'ın sakatlığı sonrası daha önce de kadrosunda görmek istediği Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'yi ocak ayında transfer etmek istediği belirtildi.

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Detaylar neler?

Kadrosunda şu an forvet olarak sadece Joselu'yu bulunduran Real Madrid'in, Arjantinli golcü için Galatasaray'a 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğu gelen bilgiler arasında.

Galatasaray, Mauro Icardi'yi sezon başında Fransız devi PSG'den 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna katmıştı.

Mauro Icardi'nin 2023-24 sezonu performansı

Arjantinli futbolcu, bu sezon Galatasaray forması ile şu ana kadar 20 maça çıktı.

Icardi, söz konusu 20 karşılaşmada 15 gol atıp üç de asist yaptı.