Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'a Manchester United'ın teklif yaptığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de son dönemdeki performansıyla taraftarların eleştiri yağmuruna tuttuğu Altay Bayındır, Kadıköy'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Son iki maçta yedek kulübesinde bulunan 25 yaşındaki file bekçisine bir süredir Premier Lig devi Manchester United'ın talip olduğu söyleniyordu.

Bu konuyla ilgili şimdi ortaya yeni bir iddia atıldı.

Haberin devamı aşağıda

Altay Bayındır, Manchester United'a mı gidiyor?

Fanatik gazetesinden Gökmen Özcan'ın haberine göre Manchester United, Altay için Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro (207.69 milyon TL) transfer teklifinde bulundu.

Öte yandan Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu; Fenerbahçe'nin millî kaleciye transfer görüşmelerinde bulunması için izin verdiğini bildirdi.

Altay'ın, temsilcisi ile birlikte İstanbul'dan ayrıldığı da gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Altay ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in kalecisi Dominik Livakovic'i kadrosuna katmayı amaçlıyor.

Sarı-lacivertlilerin, uzun süredir gündemde olan Hırvat file bekçisini transfer etmesine yüksek ihtimal olarak bakılıyor.