"Bu, acı veren bir karardı ve şu anda bile içimde derin bir acı yaratıyor, ancak bunun için zamanın geldiğini anlıyorum" diye yazdı Messi, son derece duygusal bir metinde. "Milli takımda olmayı her zaman sevdim. Her zaman her şeyimi verdim ve artık sunacak bir şeyim kalmadı. Ayrıca yerini hak eden harika genç oyuncular geliyor."

19 Temmuz'daki Dünya Kupası finali, kendisi ve takım arkadaşlarının İspanya'ya uzatmalarda 1-0 kaybettiği maç, böylece Messi'nin milli takımdaki son karşılaşması oldu. 39 yaşındaki oyuncu, milli takımı bırakmasına ilişkin metni kaybedilen finalden iki gün sonra kaleme aldığını açıkladı.

"Size yemin ederim, her zaman her şeyimi verdim; sadece her şeyi kazandığımız son yıllarda değil, ondan önce de" diyen Messi sözlerini şöyle sürdürdü: "Size mutluluk vermek ve futbol aracılığıyla Arjantinli olmaktan gurur duymanızı sağlamak için her zaman mücadele ettim ve bu forma için kendimi sonuna kadar zorladım."

Lionel Messi, Arjantin formasıyla kaç milli maç oynadı?

Messi, 125 gol attığı 207 milli maçta forma giydi. Her ikisi de rekor. En büyük başarısını, Arjantin'i üçüncü Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdığı 2022'de Katar'da yaşadı. ABD, Meksika ve Kanada'daki dev Dünya Kupası'nda Güney Amerikalılar bir kez daha çok yaklaşsa da bu kez finalde İspanya'ya takıldılar. Messi, 12 yıl önce de 2014 Dünya Kupası finalini Almanya'ya karşı uzatmalarda yine 1-0 kaybetmişti.

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"Takım arkadaşlarımla birlikte size rüya gibi anlar yaşatmış olmanın huzuru ve gururuyla gidiyorum. Bütün bunları sizinle yaşayabilmek çılgıncaydı. Sizi seviyorum!" diye yazdı Messi: "Beni Arjantinli yaptığın için teşekkür ederim Tanrım."

Babasının ölümünden sonra - Jorge Messi 8 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti - bu kararın doğru olduğuna "öncekinden de daha fazla ikna olduğunu" söyledi.