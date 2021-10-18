Icardi'nin eşi Wanda Nara yüzük attı!

PSG'de oynayan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, ayrılık dedikodularını doğrulayan bir paylaşım daha yaptı.

Wanda Nara, Icardi ile birlikteliklerinin simgesi olan yüzüğünü çıkardı.

Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bırakan Icardi ve Wanda Nara çiftinin, ayrıldıkları yönünde haberler çıkarken Nara, Arjantinli futbolcu ile birlikte oldukları tüm fotoğrafları kaldımıştı.

PSG'nin yıldız forveti ve eşi Wanda Nara arasında tam olarak ne yaşandığı anlaşılmasa da sosyal medyada birçok spekülatif iddia ortaya atıldı. Ancak, dün gece Wanda Nara'dan iddiaları doğrulayan yeni bir Instagram hikayesi geldi.

"Elimi, yüzüksüz tercih ediyorum"

Wanda Nara'nın ilk gönderdiği instagram hikayesinde, eşi Mauro Icardi ile aralarının açıldığı görülüyordu.

Fakat dün gece Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile olan bir fotoğrafını Instagram hikayesinden paylaştı. Fotoğrafta Wanda Nara'nın elindeki yüzük oldukça dikkat çekiyordu.

Icardi'nin bu paylaşımına gönderme yapan Wanda Nara konu hakkında daha keskin davrandı ve yüzüksüz olarak elini paylaştığı fotoğrafa şunları yazdı: "Elimi yüzüksüz tercih ediyorum."

Wanda Nara'nın art arda attığı bu hikayeler, çiftin geleceğini merak edenlerin kafasının daha fazla karışmasına sebep oldu.

Last night, Mauro Icardi posted an Instagram Story from Milan that appeared to suggest a reconciliation with Wanda Nara - this morning, Wanda posts: "I prefer my hand without a ring on it." pic.twitter.com/VQOk9hdK8y — Get French Football News (@GFFN) October 18, 2021

Çift hakkındaki iddialar ne?

Icardi'nin, Wanda Nara'yı aldattığı kadının 'La China' olarak bilinen Maria Eugenia Suarez olduğu ifade ediliyor. 1992 doğumlu olan Maria, Arjantin'de iyi tanınan ve beğenilen bir model olarak dikkat çekiyor. Aynı zamanda şarkıcı olan Maria Eugenia ile Mauro İcardi arasında bir aşkın başladığı konuşuluyor.

Aldatılma haberleri çıkmadan önce de Mauro Icardi ve Maria Eugenia'nın birbirllerini tanıdıklarına dikkat çekilmiş ve Wanda Nara'nın, Arjantin'de tanınan bir gazateciye Icardi'den ayrıldığını söylediği iddia edilmişti.

Wanda Nara, sosyal medyadan paylaştığı bir gönderide, "Bir sürtük için aileni mahvettin" şeklinde bir mesaj yayınlamıştı.

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