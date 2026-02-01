Icardi Avrupa futbolunun zirvesine dev bir takımla dönmek üzere

İtalya’da yayınlanan haberlere göre Juventus, forvet hattını güçlendirmek adına dikkat çekici bir ismi gündemine aldı. Serie A devi, şu anda Galatasaray forması giyen Mauro Icardi’yi olası transfer hedefleri arasına dahil etti.

Football Italia’nın aktardığı bilgilere göre Juventus yönetimi, yeni sezon öncesinde hücum hattında önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Bu kapsamda tecrübeli ve golcü bir forvet arayışında olan Siyah-beyazlılar’ın, daha önce Serie A’da Inter formasıyla iz bırakan Mauro Icardi’nin durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.

Haberde, Juventus’un mevcut forvet rotasyonundan tam anlamıyla memnun olmadığı ve özellikle kritik maçlarda skoru değiştirebilecek bir golcüye ihtiyaç duyduğu vurgulanıyor. Bu noktada Icardi’nin hem Serie A tecrübesi hem de ceza sahası içindeki yüksek bitiriciliği, Torino ekibi açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Galatasaray’da geçirdiği süre boyunca takımın hücum yükünü sırtlayan Arjantinli yıldız, Süper Lig’de sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Attığı gollerle sarı-kırmızılıların şampiyonluk yarışında önemli bir rol oynayan Icardi’nin, Avrupa kulüplerinin radarına yeniden girdiği ifade ediliyor.

Icardi İstanbul'da olmaktan memnun

Juventus cephesinde transferin önündeki en büyük soru işaretlerinden birinin ise mali koşullar olduğu belirtiliyor. Galatasaray’ın yıldız oyuncu için yüksek bir bonservis beklentisi içerisinde olabileceği, Juventus’un ise bu transferi ancak uygun bir finansal formülle gerçekleştirmek isteyeceği aktarılıyor. Satın alma opsiyonlu kiralama veya maaş paylaşımı gibi seçeneklerin masada olabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Icardi’nin Galatasaray’daki durumu da yakından izleniyor. Arjantinli golcünün İstanbul’daki yaşamından ve kulüpteki rolünden memnun olduğu bilinirken, Juventus’tan gelebilecek ciddi bir teklifin dengeleri değiştirebileceği yorumu yapılıyor. Serie A’ya dönüş fikrinin, oyuncunun kariyer planlamasında önemli bir yer tutabileceği de haberde öne çıkan detaylar arasında yer alıyor.

Juventus’un yaz transfer dönemine yaklaşırken hücum hattıyla ilgili kararlarını netleştirmesi beklenirken, Mauro Icardi isminin Torino ekibinin listesinde yer alması, transfer döneminin dikkat çeken gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.