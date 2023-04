Milan’ın İsveçli yıldızı genç takım arkadaşının albümünü dinledikten sonra, futbola odaklanması gerektiğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi’nde Napoli’ye karşı harika bir performans ortaya koyan ve takımı Milan’ın yarı finale yükselmesinde başrolü oynayan Portekizli yıldız Rafael Leao, “Way 45” takma adıyla ikinci albümünü hazırlarken, kırmızı-siyahlı kulübün efsane oyuncusu Zlatan Ibrahimovic, Leao’nun müzikle uğraşmayı bir kenara bırakıp futbola odaklanması gerektiği tavsiyesinde bulundu.

Leao ne söyledi?

Serie A’da geçtiğimiz sezonun oyuncusu seçilen Leao müzik yapmayı sevdiğinin altını çizerken, “Müzikle ilgili şeyler yapmayı her zaman istedim çünkü bu benim kendimi ifade etmemi sağlıyor. Her zaman çok utangaç biriyim ve duygularımla hislerimi her zaman ifade edemeyebilirim. Müzikse benim için başka bir dünyanın kapılarını aralamak gibi ifadelerini kullandı.

Yaptığı şarkıları takım arkadaşlarına da dinlettiğini belirten Leao, “Takımdakiler şarklarımı dinledi. Bazıları bana güldü, bazıları ise daha destekleyiciydi. Ibrahimovic şarkılarıma güldükten sonra müzik yerine futbola odaklanmamın benim için daha iyi olacağını söyledi ama takımdaki geri kalan arkadaşlarım müzik yapmaya devam etme konusunda beni destekledi” dedi.