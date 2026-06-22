Husam Hasan, Yeni Zelanda’yı cezalandırmaya yönelik sert mesajını açıkladı

Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hossam Hassan, 2026 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup ederek elde edilen değerli galibiyetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mısır Milli Takımı, 4 puanla 7. grubun liderliğine yükseldi; Belçika ve İran'ın 2 puan gerisindeyken, son sırada yer alan Yeni Zelanda'nın ise sadece 1 puanı bulunuyor.

Hossam, beIN SPORTS kanalına yaptığı açıklamada, “Bugünkü maçta tribünleri dolduran taraftarlara teşekkür ederim, sanki Mısır’daymışız gibi hissettim” dedi.

"Ayrıca Mısır halkına da teşekkür ederim. Yeni Zelanda'yı yenerek onları mutlu ettiğimiz için şükürler olsun" diye ekledi.

“Başarının en büyük payı kime ait? Öncelikle Allah’a, sonra da bize imkânları sağlayanlara ve bize büyük güven veren, takıma büyük inanç duyan Mısır halkına” diye devam etti.

"Ayrıca teknik ekibe ve oyuncular arasında benzersiz bir düzen ve saygı ortamı yaratan İbrahim Hasan’a da teşekkür ederim" dedi.

Reuters ajansının yayınladığı açıklamalarda Hüsam Hasan, Yeni Zelanda maçı devre arasında oyuncularına, sadık taraftarlarının hak ettiği galibiyeti almaya kararlı olmadıkları sürece ikinci yarıya sahaya dönmeyeceklerini söylediğini belirtti.

Onun sert sözleri istenen etkiyi yarattı ve Mısır milli takımı bir gol geriden gelerek maçı 3-1 kazandı.

Firavunlar’ın teknik direktörü, “Devre arasında oyunculara, kazanmaya kararlı olmadıkça sahaya dönmeyeceğimizi ve taraftarların desteğiyle duyduğumuz gururdan güven almamız gerektiğini söyledim” diye açıkladı.

Ayrıca, “Mısır futbol ailesine şunu belirtmek isterim: Güveni inşa etmek, güçlü yanlarımızı kullanmak ve eleme yolculuğumuzu hatırlamak için zamana ihtiyacımız vardı; bunun yanı sıra, bu tür fırsatları yaratmaya çalışan önceki nesillerin gösterdiği yoğun çabayı da göz önünde bulundurmalıyız” dedi.

"Bu neslin kendi geleceğini kendisinin yaratmasını ve yolunu kendisinin belirlemesini istedim. Ayrıca, hem yerel ligde hem de Afrika futbolunda gelişmeye devam etmek istiyoruz" diye devam etti.

Bu dönüşümün en büyük payı, bir gol atıp bir gol de hazırlayan Muhammed Salah’a aitti; Mısır milli takımı ise devre arasından sonra daha canlı ve daha akıcı bir hücum performansı sergiledi.

Hüseyin Hasan, “Salah sahada çok çalıştı, bunu bilmeniz gerekir… Belki de onun tehlikeli oyun stiline uygun, yetenekleri, kapasitesi ve özellikleriyle uyumlu bir pozisyonda oynama fırsatı veren ilk teknik direktör benim. Birçok konuda çalıştık ve ondan daha fazlasını göreceğimizden eminim” diye ekledi.