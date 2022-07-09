Ilıcalı, Hull City'deki hedeflerinden bahsederken Antalyaspor'un kanat oyuncusu Doğukan Sinik'i de transfer etmek üzere olduklarını söyledi.

Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için Ali Koç'a teşekkür etti ve anlaşmanın yalnızca 3-4 dakika içinde gerçekleştiğini söyledi.

Ilıcalı, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik'in de Hull City kadrosuna katılacağını açıkladı.

Kulübün sahibi, Fenerbahçe başkanlığını ise düşünmediğinin altını çizdi.

Ne söylendi?

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Ilıcalı, şu yorumu yaptı:

"Benim hayalim, Türk halkının sahiplendiği bir takım olmak. İşte bu benim hayalim. Avrupa'nın bir ucundaki İngiltere ile Türk insanını öyle bir birleştireceğiz ki dünyaya örnek olacağız.

"Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Bize yakınlık gösterdiler. Ben de ilk teklifimi sevgili Ozan'a yaptım. Projeme inanan, maddiyatı hiç konuşmayan ve sadece başarıya odaklanmış bir futbolcu.

"Kendisiyle çok kısa bir görüşme yaptık. 3-4 dakikada zaten anlaştık.

"Türkiye'den bir transferimiz daha var. Umarım en kısa sürede Doğukan'la da anlaşmamızı tamamlayacağız.

"Fenerbahçe başkanlığı her Fenerbahçeli için olağanüstü bir şey fakat benim böyle bir düşüncem yok. Yakın dostum Ali Koç, şu anda başkan ve çok yoğun bir çaba içerisinde. Şu anda kulübün geleceğini çok parlak görüyorum."