Hull City Başkanı Acun Ilıcalı: "Arda Güler'in attığı her gol bizi mutlu eder"
Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'in gol atmasının kendisini her zaman mutlu edeceğini söyledi.
Sarı-lacivertliler, Hull City'i hazırlık maçında son anlarda gelen gollerle 2-0 mağlup etti.
Acun Ilıcalı ise bu maçın manevi değerinin yüksek olduğunu vurguladı.
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Ne söylendi?
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Ilıcalı, maçla ilgili yorumu yaptı:
"Sonuçta Fenerbahçe ile oynuyoruz. Sezonu 2 hafta önce açtık. 5 transferimiz oynamadı. O açıdan iyi mücadele ettik.
"Fenerbahçe'ye karşı 85 dakika dayanabilmek bizim için gurur. Biz de Championship'te bir yerlere gelmek istiyoruz."
Ilıcalı, frikikten gol atan Arda Güler hakkında ise şunları söyledi:
"Arda Güler, Türk futbolunun geleceği. Attığı her gol bizi mutlu eder. Maç bizim için manevi değeri yüksek bir maçtı.
Bu maçta Arda'nın gol atması da benim için önemliydi."
Fenerbahçe - Hull City maçında neler oldu?
Sarı-lacivertliler, Hull City'i dostluk maçında Sakarya'da konuk etti. İlk yarısının 0-0 sona erdiği karşılaşmada Fenerbahçe, 87. dakikada Arda Güler, 88. dakikada ise Serdar Dursun'un golleriyle maçı 2-0 kazandı.
Arda, kaydettiği frikik golüyle dikkatleri yine üzerine çekerken, ilk 11'de görev alan İsmail Yüksek de hem savunmada hem de hücumda sergilediği performansla hem Jorge Jesus'tan hem de taraftarlardan büyük alkış aldı.
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