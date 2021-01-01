Hristo Stoichkov: Kalmak ya da gitmek Messi'nin seçimi olacak

Barcelona'nın unutulmaz futbolcusu Hristo Stoichkov, takımdaki geleceği henüz netlik kazanmayan Lionel Messi'nin kararına saygı duyacağını söyledi.

Barcelona'nın efsane futbolcularından Hristo Stoichkov, Goal İspanya'ya verdiği röportajda eski takımının son durumunu değerlendirdi. Şampiyonlar Ligi'ne veda etse de La Liga'da şampiyonluk iddiasını sürdüren Katalan takımında Lionel Messi'nin geleceğine ilişkin iddialara da değinen Bulgar futbol adamı, Arjantinli oyuncunun geleceğini masaya yatırdı.

Yeni başkan Joan Laporta'nın Lionel Messi'nin kulüpte kalıp kalmama kararında herhangi bir etkisinin olamayacağını söyledi.

Stoichkov neler söyledi?

Barcelona'nın yeni başkanı Joan Laporta'nın Messi'nin takımda kalıp kalmayacağı kararına etkisi olmayacağını söyleyen Stoichkov, bunun Messi'nin kararı olacağını söyledi.

"Messi'nin vereceği her kararı sonuna kadar destekleyeceğiz. Bizi her zaman sevindiren bir efsane bu saygıyı hak ediyor."

"Laporta'nın Barcelona'daki ilk dönemi gerçekten de harikaydı. Pep Guardiola'ya güvenmek gibi önemli bir kararın altına imzasını attı ve muhteşem bir takım ortaya çıktı."

"Bugün kadroda Xavi, Iniesta, Deco, Ronaldinho ya da Eto'o gibi oyuncular yok. Artık Barcelona'nıın elinde farklı bir takım var ve bu takım da önümüzdeki yıllarda büyük işler başarabilir. Messi'nin kalmak için bu genç takımın potansiyeline inanması gerekiyor"

"Koeman doğru adres"

Barcelona'nın, bir dönem birlikte top koşturduğu teknik direktörü Ronald Koeman'ın geleceğine de değinen Stoichkov, Hollandalı teknik adamın kulüp için doğru kişi olduğuun söyledi.

"Barcelona'nın elinde Ansu Fati ve Pedri gibi önümüzdeki yıllara damga vurabilecek oyuncular var. Koeman bu jenerasyon değişikliğine liderlik edebilecek kapasitede bir teknik direktör. Onun yeteneklerine güveniyorum."

"Barcelona geçmişte de çok iyi oyunculara sahipti ve Pedri, Fati, Ronald Araujo, Oscar Mingueza, Riqui Puig gibi oyuncularla gelecekte de çok iyi oyunculara sahip olacak"

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