Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos: Lionel Messi bende kalabilir

İspanyol stoper, Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Lionel Messi'ye açık kapı bıraktı.

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, takımdaki geleceği ile alakalı çok net ifadeler kullanmaktan kaçınırken, Lionel Messi'ye de ilginç bir davette bulundu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki stoper, yeni kontrat ile alakalı bir gelişmenin olmadığını vurguladı. Ayrıca menisküs yırtığı sakatlığından dolayı 15 Ocak'tan beri formasından uzak kalan tecrübeli futbolcu, yeniden sahalara dönmeyi dört gözle bekkiyor.

Sergio Ramos ne söyledi?

Twich yayınında sorulan soruları yanıtlayan Sergio Ramos, sözleşme durumuyla ilgili bir gelişme olmadığını şu sözlerle ifade etti:

"Keşke bir şeyler söyleyebilseydim ama her şey aynı. Tek düşündüğüm şey sahalara geri dönmek ve sezonu mümkün olan en iyi şekilde bitirmek.

Sadece tekrar oynamayı ve bir kupa kazanmayı düşünüyorum. Şimdi sezonun en önemli aşaması geliyor ve takıma yardımcı olmak istiyorum.

5 sene daha futbol oynayabilirim. Aklımda Meksika'da 2026 Dünya Kupası oynama fikri var."

İspanyol stoper, gelen sorular arasından birçok farklı konuya da değindi. İşte o konu başlıkları ve Ramos'un yanıtları:

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi

"Sevilla'nın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden dolayı üzgünüm ama Barcelona için aynı şeyi söyleyemem. Fakat tüm rakiplerime saygı duyuyorum çünkü aynısı bizim de başımıza gelebilir."

Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den gitmesine izin verilmesi hata mıydı?

"Ben olsam Cristiano Ronaldo'nun gitmesine izin vermezdim. Cristiano da kaybetti, Real Madrid de kaybetti."

Lionel Messi'nin Real Madrid'e gelmesini ister miydi?

"Messi'nin Real Madrid'de oynamasını ister miyim? Yüzde 100 isterdim. Hatta evine yerleşene kadar benim evimde kalmasına izin veririm."

Erling Haaland mı Kylian Mbappe mi?

"Haaland ve Mbappe arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım, Haaland'ı seçerdim. Çünkü finansal olarak daha kolay."

Barcelona'da oynama ihtimali?



"Asla Barcelona için oynamayacağım. Ne yıllık 50 milyon euro ne de 70 milyon euro. Paranın satın alamayacağı şeyler var."

Sergio Ramos bu sezon neler yaptı?

İspanyol stoper, bu sezon Real Madrid forması ile toplamda 18 maça çıktı. La Liga'da 14 kez forma giyen 34 yaşındaki futbolcu, 2 gol kaydetmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez sahaya ayak basan Ramos, 1 gol 1 asistle oynadı. Ramos, İspanya Süper Kupası'nda da ilk 11'de yer aldı.