"Birkaç hafta öncesine kadar Messi, Manchester City'ye gidiyordu"

City'nin eski sağ beki Zabaleta, Arjantin Millî Takımı'ndan iki eski takım arkadaşı Messi ve Agüero'nun aynı takımda buluşma şansını değerlendirdi.

Lionel Messi ve Sergio Agüero, önümüzdeki sezon aynı kulüpte buluşabilirler.

Altı kez Ballon d'Or kazanan Messi'nin 2020 yazında Camp Nou'dan ayrılmaya çalışmasından bu yana bir sonraki durağının Etihad Stadyumu olabileceği konuşuluyor.

Agüero, bu söylentileri memnuniyetle karşılayanlardan biri, ancak onun da City'deki sözleşmesi sezon sonunda sona ereceği için, Messi'nin Barcelona'da kalmaya karar vermesi durumunda belki de o Barça'ya katılabilir.

Zabaleta ne söyledi?

Agüero ve Messi ile birlikte Arjantin Millî Takımı'nda yıllarca oynayan ve aynı zamanda eski bir City oyuncusu da olan Pablo Zabaleta, Forever Blue' ya şunları söyledi:

"Messi sözleşmesinin son yılında. Geçen pazar seçimler vardı ve yeni bir başkan seçildi; Joan Laporta'nın tek isteği Messi'yi kalmaya ikna etmek.

"Bunun yollarından biri, Agüero'yu Barcelona'ya getirmek. Birkaç hafta önce Messi, City'ye yakındı, çünkü Agüero oradaydı ve Messi'nin onunla yeniden bir araya gelmesi ve daha önce Barcelona'dan tanıdığı insanlarla çalışması iyi olabilirdi.

"Medyada çok fazla spekülasyon var. Bazen insanlar bana bu durum hakkında ne düşündüğümü sorduklarında, onlar için en iyi seçeneğin ne olabileceğini düşünmeye çalışıyorum.

"Hepimizin verdikleri kararlara saygı duyması ve kabul etmesi gerekiyor. Messi tüm hayatını Barcelona'da geçirdi, bu yüzden onun Barça'dan ayrıldığını görmek çok garip olur. Onun Barça'da kalıp, orayı asla terk etmemesini bekliyoruz.

"Hiç kimse Barça'nın ödemelerde sorun yaşamasını veya Messi'nin kulüpten ayrılmasına neden olabilecek büyük problemler yaşamasını beklemiyordu.

Agüero ve Messi'nin gelecekleri nasıl olabilir?

City'de tüm zamanların en golcü oyuncusu olan Agüero, kendisini Barça ile ilişkilendiren spekülasyonu kabul etti, ancak şu anda hiçbir şeyin belli olmadığını söyledi.

Messi ise geleceğiyle ilgili bitmek bilmeyen söylentilerden bıkmış durumda.

Goal, 33 yaşındaki oyuncunun sezon sonuna kadar bir sonraki hamlesine karar vermeyeceğini öğrendi. Dolayısıyla Barcelona'dan gelecek yeni bir sözleşme teklifini kabul etme şansı hâlâ var.

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