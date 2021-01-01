Joan Laporta'dan Lionel Messi'ye: Ayrılmayacağını biliyorsun

Başkanlık görevine bir törenle başlayan Joan Laporta, Lionel Messi'nin takımda kalacağına inandığını söyledi ve yıldız isme "Gidemezsin" dedi.

7 Mart'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 55'ini alarak 11 yıl aradan sonra yeniden Barcelona'nın başkanı seçilen Joan Laporta, Camp Nou'da düzenlenen törenle göreve başladı.

Aynı zamanda avukatlık yapan Laporta, Salı günü gerekli finansal güvenceyi sağladıktan sonra kulübün resmen başkanı oldu.

Stadyumdaki törene futbolcular, teknik direktör Ronald Koeman, basketbol takımının koçu Sarunas Jasikevicius ile seçimi kaybeden adaylar Víctor Font ve Toni Freixa da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Laporta, tribünlerde oturarak onu dinleyen Lionel Messi'ye seslendi.

Joan Laporta, Lionel Messi'ye ne dedi?

2000'lerin ilk döneminde de kulüpte başkanlık yapan Laporta'nın Messi ile iyi ilişkisi biliniyor. İkili stadyumdaki törende de bir araya geldi ve birbirleriyle kucaklaştı.

🤝 Encuentro entre Joan Laporta, Leo Messi y Sarunas Jasikevicius pic.twitter.com/YyHLwMkoL1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 17, 2021

Laporta konuşmasının bir bölümünü de Lionel Messi'ye adadı ve ona seslendi:

"İlk dönemimde Barcelona tarihindeki en iyi oyunculara sahiptik. Ancak başarılı olmamızın nedeni sadece bu değildi. Aynı zamanda istikrarımız vardı. Size istikrar sağlayan Barcelona'nın birliğidir ve Barselona'daki herkesi Barca için neler yapabileceklerini düşünmeye davet ediyorum."

"Leo'yu devam etmeye ikna etmek ve onun burada olmasından yararlanarak vereceğim kararlar için buradayım. O da bunu biliyor."

"Sana olan sevgimi biliyorsun ve seni burada tutmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Ayrılmayacağını biliyorsun Leo."

Joan Laporta, Ronald Koeman'a ne dedi?

Başkan Laporta, ayrıca çok tartışılan teknik direktör Ronald Koeman'a da güvenoyu verdi. Başkan, Hollandalı teknik direktöre şunları söyledi:

"Ronald (Koeman), bu yönetim kurulunun güvenine sahipsiniz. Takım gelişti. Tekrar kazanmaya çalışmalıyız. Ekonomik seviyeyi toparlarsak Şampiyonlar Ligi'nde tekrar rekabetçi olacağız. Ligi ve kupayı kazanabiliriz. Gurur duymaya devam etmek için gerekli tüm çabayı göstereceğiz. "

"Bunu tek başımıza yapamayacağız. Marşımızın dediği gibi, hep birlikte güçlüyüz. Bu en zor zamanlarda daha da bütünüz. Nasıl yapılacağını biliyoruz."

"Pandemi bittiğinde gelirlerimiz geri dönecek. Maddi durum düzeltilecek. Güçlü bir liderlik olacak. Kararlar vereceğiz. Kulübü korumak için yaşamak ve nefes almak zorundayız ve biz bunu olabildiğince fazla yapacağız."

Lionel Messi'nin durumu

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Lionel Messi'nin kalmasını sağlamak, tüm başkan adaylarının seçim vaadiydi.

Laporta, Arjantinli oyuncuyla olan bağlantısı nedeniyle ona ayrı bir önem gösterdi.

Geçen yaz takımdan ayrılmak istediğini beyan eden ama sözleşme engeline takılan Messi'ye Manchester City ve Paris Saint-Germain'in ilgisi biliniyor.

Ancak kulüpte son yaşanan gelişmeler Arjantinli oyuncunun takımda kalma ihtimalini arttırdı. Hatta Manchester City'e gitmek yerine, oradan yakın arkadaşı Sergio Agüero'yu Barcelona'ya getireceği son dönemde transfer kulislerinde sıkça konuşuluyor...

Joan Laporta'nın Barcelona'daki ilk dönemi

Laporta, 2003-2010 yılları arasında Barcelona'nın başkanlığını yapmıştı. Katalan ekibi bu dönemde 4 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi, 1 Kral Kupası, 3 İspanyol Süper Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 Dünya Kulüpler Kupası şampiyonluğu kazandı. Laporta tüm bu başarıların yanında aynı zamanda Ronaldinho'yu transfer eden başkan olarak ünlendi. Lionel Messi'nin A takıma kazandırılması esnasında da koltuktaydı. 2008'de teknik direktör olarak Pep Guardiola'yı tercih etmesi ise belki de dünya futbolunun kaderini değiştirdi.